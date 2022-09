Maquiador “Cleyton PMU” no Conectados com Marcy Lopes

CARATINGA – Essa semana quem participou do Conectados com Marcy Lopes foi o maquiador Cleyton Gomes, conhecido nas redes sociais como “Cleyton PMU”.

De São João do Manhuaçu, Clayton apesar de muito jovem, tem uma vasta experiência da área da beleza. Além de maquiador o jovem é micropigmentador labial, designer de sobrancelha, extensionista de cílios, e ministra cursos nessas modalidades.

Cleyton é formado em Direito e contou para apresentadora Marcy Lopes que no meio da faculdade começou a gostar de maquiagens pelo poder que ela tem de transformar as pessoas. “Maquiagem transforma, é como se fosse uma tela em branco, desenha o rosto novamente, começando pela base”, disse.

Recentemente o maquiador esteve com Marcy Lopes em São Paulo, em uma parceria de trabalho com a apresentadora, e em breve terá novidades.

O maquiador deu diversas dicas para não “pesar a mão” na hora do embelezamento e falou de alguns produtos que são essenciais para ficar com uma pele bonita.

Para Cleyton é muito importante que a pessoa se sinta confortável com a maquiagem, por isso a pele precisa ser bem preparada.

Claro que o maquiador não ficou fora da “Caixa Misteriosa”, e para conferir suas repostas e todas as dicas de maquiagem, você pode assistir a entrevista nas plataformas digitais do DIÁRIO DE CARATINGA, Facebook, YouTube e Instagram.

