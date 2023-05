Caratinga, cidade dos cafés especiais e bebida típica

CARATINGA- Em janeiro de 2023, prefeito Dr. Welington (PSD) sancionou duas leis e Caratinga é a “Cidade dos Cafés Especiais” e a bebida também foi estabelecida como a típica do município.

De acordo com a Metodologia de Avaliação Sensorial da SCA (Specialty Coffee Association), usada no mundo todo, café especial é todo aquele que atinge, no mínimo, 80 pontos na escala de pontuação da metodologia (que vai até 100), sendo avaliados os seguintes atributos: Fragrância/aroma, uniformidade (cada xícara representa estatisticamente 20% do lote avaliado), ausência de defeitos, doçura, sabor, acidez, corpo, finalização e harmonia.

Cidade dos Cafés Especiais

O prefeito assinou a lei nº 3916/2022, que confere ao município de Caratinga, o título de ‘Cidade dos Cafés Especiais’. O projeto de lei nº 033/2022 de autoria do vereador Rominho Costa (PV).

Conforme o artigo 2º dessa lei, “a concessão do Título tem como objetivo ampliar o ambiente de negócios no setor cafeeiro da região, bem como estimular a economia local, incentivando o turismo, cultura e o acesso a mercados de café especial”.

Ainda pela lei, fica autorizado a utilização do título “Cidade dos Cafés Especiais” para divulgações que fomentem a Cultura, Turismo e Economia da Cidade.

Bebida Típica

Outra lei assinada pelo prefeito Dr. Welington é a de número 3915/2022, que institui, no âmbito de Caratinga, as diretrizes para estabelecer o café como bebida típica do município. O projeto de lei nº 009/2022 é de autoria do vereador Johny Claudy (REDE).

Em seu segundo artigo consta: “Para os efeitos desta Lei, sugestiona-se o dia 24 de junho como data a ser comemorado o dia do Café, tendo em vista que a mesma é alusiva ao aniversário da cidade e também a data em que se realiza a colheita do fruto”.

O Dia do Café será incluído no calendário oficial do Município.