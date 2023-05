Regional de base: Cettatic e UAI na decisão

IMBÉ DE MINAS/CARATINGA – O domingo (21) foi dia de conhecer os finalistas do Campeonato Regional sub 15 e 17 da Liga Caratinguense de Desportos. União Atlética Inhapinhense (UAI), e Cettatic haviam saído em desvantagem nos jogos de ida, porém, às vagas para às finais em ambas as categorias não foram conquistadas com facilidade.

ADIM X UAI

O estádio Dário Grossi, em Imbé de Minas, foi o palco do confronto entre Associação Desportiva Imbé de Minas e UAI. No primeiro confronto da manhã, os donos da casa tinham a obrigação de devolver a goleada com diferença de quatro gols pelo menos para tentar a vaga nos pênaltis, com muita disposição, o time azul e preto até se esforçou. Gabriel e Guilherme chegaram a dar esperança a ADIM em devolver o placar, entretanto, o time de Inhapim manteve a tranquilidade e chegou ao empate com Lucas e Dyogo. O placar final em 2 a 2, classificou o UAI para a decisão do Sub-15.

O jogo de fundo ficou por conta da garotada do Sub-17. Na partida de ida em Inhapim, os meninos do UAI venceram por 3 a 0 e levaram uma ótima vantagem para Imbé de Minas, quando a bola rolou, os garotos comandados pelo professor Grosse foram com tudo pra cima em busca dos três gols que forçaria a decisão nos pênaltis. Porém, os meninos do professor John marcaram dois gols que levaram o União Atlética Inhapinhense para a decisão também no Sub-17.

Cettatic x Caratinga Sub 15

O estádio Dr. Maninho recebeu a decisão da vaga entre Cettatic e Caratinga. Com a vantagem de ter vencido o jogo de ida por 3 a 2, o time preto e amarelo precisava apenas do empate. Mas, o Rubro Negro forçou desde o início e chegou ao gol numa jogada de bola parada. O placar de 1 a 0, levou a decisão da vaga para os pênaltis. Depois de cinco cobranças, nas alternadas, a Cettatic venceu por 7 a 6 e se garantiu na final do dia 28.

Sub-17

O jogo de fundo reuniu novamente uma equipe da Cettatic, mas dessa vez o adversário era o bom time de Piedade de Caratinga. O placar de 4 a 1 no primeiro jogo não desanimou o time azul e branco que foi pra cima logo no começo do jogo e no primeiro ataque chegou ao gol. Os meninos da Cettatic tentaram buscar o empate, mas esbarraram na defesa consistente de Piedade. Mas, no finalzinho do primeiro tempo finalmente conseguiram empatar. Na volta para o segundo tempo, Piedade continuou tentando ampliar o placar, com muita determinação e uma certa apatia da Cettatic, novamente a APEC pulou na frente do marcador. Mas, a vitória por 2 a 1 não foi suficiente para inverter a ótima vantagem da Cettatic conseguida no jogo de ida. Assim, o time comandado por Pedro Guido em razão da suspensão do técnico Clayton Lopes garantiu vaga na decisão também do Sub-17.

No próximo domingo (28), a partir das 8h no estádio Guilhermino de Oliveira, em Inhapim, em jogo único para ambas categorias, iremos conhecer os campeões Regionais.

Rogério Silva