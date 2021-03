Caratinga acumula mais de 6.000 casos de Coronavírus desde o início da pandemia

Quatro óbitos foram divulgados pela Secretaria de Saúde no final de semana

CARATINGA- O município de Caratinga atingiu mais de 6 mil casos de covid-19 confirmados desde o início da pandemia. Somente no final de semana quatro óbitos foram divulgados pela Secretaria de Saúde, de pacientes diagnosticados com a doença.

Conforme os dados, o acumulado até esta segunda-feira (29) foi de 6.063 casos confirmados, dos quais 671 seguem em acompanhamento e 5.213 pacientes já são considerados recuperados para a doença.

Os óbitos registrados foram:

– 177º e 178º: Duas pacientes do sexo feminino, sendo uma de 35 anos, residente do bairro Nossa Senhora Aparecida e uma paciente de 79 anos residente da zona rural de Caratinga. Ambas estavam invernadas no Hospital Irmã Denise- CASU, tendo evoluído a óbito na última sexta-feira (26).

– 179°: Uma paciente do sexo feminino, de 87 anos, residente no Bairro Santo Antônio, que estava internada no CASU – Hospital Irmã Denise, tendo evoluído a óbito na manhã deste sábado (27).

– 180°: Uma paciente do sexo feminino, de 69 anos, residente no Bairro Anápolis, que estava internada no Hospital Irmã Denise- CASU, tendo evoluído a óbito na manhã deste domingo (28).