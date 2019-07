Bombeiros socorrem homem que escorregou em cachoeira

BOM JESUS DO GALHO – Os bombeiros militares socorreram na tarde desta terça-feira (16) um homem que escorregou em uma cachoeira de uma altura de 6 metros. O fato foi registrado no córrego Grande, zona rural de Bom Jesus do Galho. Alisson Melo do Carmo, 34 anos, ficou ferido e foi levado para Casa de Saúde União, em Caratinga.

O resgate foi complexo, os bombeiros tiveram que entrar numa mata, seguir por uma trilha para chegar à vítima. Sargento Oliveira relatou que um dos parentes de Alisson aguardou a equipe e mostrou onde foi o acidente. O sargento acrescentou que foram levados equipamento específicos para esse tipo de ação, como mochilas de salvamento em altura, maca sked, que é usada para resgate em local de difícil acesso. “A vítima sofreu fratura no punho esquerdo, tornozelo esquerdo e sentia dor na coxa esquerda”, comentou sargento Oliveira.

A respeito da queda, parentes da vítima contaram que Alisson passeava pela cachoeira e foi pular para sair da água, então ele escorreu e caiu. “É uma pedra escorregadia, tipo um tobogã, um chiador. Ele nasceu de novo. Aí realizamos lá a imobilização, os primeiros socorros e com a ajuda de parentes retiramos o mesmo até a ambulância e o conduzimos até a Casa de Saúde União, em Caratinga”, finalizou sargento Oliveira.