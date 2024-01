Bombeiros resgatam homem de 64 anos caído em buraco de 10 metros em Santana do Paraíso

Uma equipe do 11º Batalhão do Corpo de Bombeiros Militar em Ipatinga, atuou na noite de quarta-feira (17) para salvar um homem de 64 anos que havia caído em um fosso, tipo cisterna, em uma área rural à margem da BR-381 em Santana do Paraíso. A vítima foi resgatada consciente, com fratura em um dos pés, depois de horas de trabalho da equipe, pois o local era de difícil acesso.

Os bombeiros foram acionados por familiares, que descobriram o homem caído no buraco existente em um terreno à margem do Km 245 da BR-381. Antônio Batista Pinto, de 64 anos, caiu na parte da manhã, porém permaneceu no fundo do poço até por volta das 19h.

“A guarnição de salvamento chegou ao local e realizou técnicas de salvamento terrestre com a utilização de tripé para acesso à vítima, que estava consciente e orientada, porém com uma fratura fechada no pé esquerdo. Na abordagem, um militar acessou a vítima em descida guiada, sendo o homem retirado do local de difícil acesso, trazida para local seguro por içamento, imobilizada em prancha com segurança e repassada para o Samu, para ser encaminhado ao Hospital Márcio Cunha”, informa o relatório do CBMMG.

Fonte: Diário do Aço