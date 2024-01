Prefeitura esclarece demolição de ONG na Praça da Estação

CARATINGA- Na manhã desta quarta-feira (17), a Prefeitura de Caratinga realizou a demolição de parte de um galpão onde funcionava uma ONG, situada à Praça da Estação. Diante de alguns questionamentos sobre a ação, o executivo encaminhou uma nota à imprensa.

De acordo com a Prefeitura, visando realizar a revitalização da Praça Coronel Rafael da Silva Araújo, Bairro Salatiel, notificou o coordenador desta ONG da necessidade de retirar os seus pertences, que por decisão administrativa, seria realizada demolição de parte daquele espaço, “considerando a sua degradação em virtude de eventos severos de cheias, que acabaram danificando o ambiente e inclusive colocando em risco a integridade física de usuários do local”.

Ainda conforme o executivo, a ONG Resgate da Cidadania, “utilizava o espaço, público, sem autorização expressa do município, tendo sido devidamente recomendado a entregar o ponto e, discordando, requereu de forma recursal a revisão do ato que foi indeferido. Diante da situação e a necessidade imperiosa de realizar a reforma do ambiente, a Secretaria de Meio Ambiente e Serviços tomou a decisão de realizar a demolição do referido espaço, visando preservar as pessoas dos riscos decorrentes e garantir o exercício da atividade”.