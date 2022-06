Black Norte apresenta resultados de Campeonato Brasileiro de Jiu-Jitsu

DA REDAÇÃO- A Equipe Black Norte apresenta os resultados de sua participação no Campeonato Brasileiro X Combat Bjj Pro de Jiu-Jitsu. A competição aconteceu no dia 28 de maio, em Vitória/ES com mais de 800 atletas inscritos em categorias que vão de pré-mirim a sênior.

A equipe participou com cinco atletas, onde três alcançaram premiação. Estefersom Azevedo foi vice-campeão na categoria Adulto- médio-Faixa Preta; Alessandro Augusto foi campeão na Categoria Master1- Médio-Faixa Azul e Flavia Narciso da Silva sagrou-se campeã na categoria Sênior 1 Feminino–Faixa Branca. Ketlyn Cristina da Silva Teixeira participou na categoria Infanto-Juvenil B Feminino – meio pesado –Faixa amarela, assim como Diego Henrique Viana Gonçalves – Participação Categoria Juvenil – Leve-Faixa Branca.

A equipe faz um balanço positivo da participação. “Ficamos muito satisfeitos com os resultados obtidos, todos atletas representaram muito bem a equipe e mostraram para o cenário nacional que Caratinga tem um Jiu-Jitsu forte. Vale ressaltar a importância dos nossos apoiadores nessa jornada e desde já deixar nossos agradecimentos ao Bolsa Atleta da Prefeitura de Caratinga, Pedrinho Auto Center (Dom Corrêa), Lucas Centro Automotivo (Santa Rita), AR Uniformes, HRB Atacadista, Café Caparaó e Anderson Teixeira Fisioterapeuta”, finaliza.