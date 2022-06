Nova etapa do Programa Plantar +

CARATINGA– A Prefeitura de Caratinga, através da Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento e Agronegócios, e em parceria com a Cenibra, deu início a mais uma etapa do Programa Plantar +, que tem como objetivo melhorar a segurança alimentar no município.

Nas etapas anteriores, as equipes distribuíram mudas de espécies frutíferas para produtores rurais que manifestaram interesse. “Dessa vez, pensando que para garantir a oferta dos produtos é preciso garantir, também, o transporte dos mesmos, serão distribuídos kits com 40 mudas de eucalipto, que, futuramente, poderão ser usados na construção e reforma de pontes”, destaca o engenheiro agrônomo Rodrigo Alves.

Os produtores que tiverem interesse em receber os kits podem realizar o cadastro na própria Secretaria Municipal de Agricultura, localizada na rua Coronel Antônio da Silva, número 700. Vale ressaltar que é preciso levar cópia do documento da propriedade rural, dos documentos pessoais e do comprovante de residência.