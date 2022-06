DIA DOS NAMORADOS

Comércio tem horário de funcionamento ampliado hoje e amanhã

CARATINGA– O comércio funcionará em horário estendido para o Dia dos Namorados. Foi definido pelas três entidades representativas do comércio de Caratinga (Câmara de Dirigentes Lojistas, Associação Comercial e Industrial de Caratinga e Sindicomércio) que o atendimento será nesta sexta-feira (10), de 9h às 20h e no sábado (11), de 9h às 18h.

O horário estendido é uma oportunidade para maior fluxo de vendas, sendo que o consumidor costuma deixar as compras para última hora. Com horário estendido há também uma faixa de tempo maior para alavancar as vendas e aos que encerram suas atividades a partir das 18h, como frisa a presidente da CDL, Sandra Carli.

E comprando nas lojas associadas a CDL Caratinga, o cliente concorre a um jantar romântico e a dois vale-compras de R$ 500,00. Trata-se de uma parceria que fizemos com a Sicoob Credileste e o restaurante Giorgio Gastrô”, destaca.

Sandra ainda enfatiza que o comércio está com muitas promoções para presentes, além de atrações para que os casais possam curtir esse dia dedicado aos namorados. “Tem várias opções, as lojas estão super bonitas, enfeitadas para o Dia dos Namorados, o inverno é uma temporada aconchegante. Estamos voltando esse ano, graças a Deus, após uma melhoria dos nossos indicadores da pandemia de covid-19. Então, é prestigiar nosso comércio local e aproveitar esta data”, finaliza.