Beneficiários do Bolsa Atleta Caratinga participam de reunião técnica

CARATINGA- Na noite desta quarta-feira (19), os atletas beneficiários do Programa Bolsa Atleta Caratinga 2023 estiveram na Casa de Cultura Ziraldo para uma reunião em que foram discutidas as diretrizes do Programa. O presidente do Conselho Municipal de Esportes e Lazer (Comel) Leandro Viana conduziu a reunião que tratou dos aspectos ligados ao recebimento, comprovação e divulgação dos recursos recebidos pelos atletas, técnicos e equipes.

Segundo Leandro Viana, “a reunião teve o objetivo de alinhar as informações referentes ao Programa com o objetivo de facilitar a devida prestação de contas por parte dos atletas, além de ressaltar a importância de dar visibilidade aos resultados obtidos ao longo do ano”. Também participaram da reunião o superintendente municipal de Cultura e Esporte Rainer Alves e o diretor esportivo José Antônio da Silva.

Na reunião, o superintendente de Cultura e Esportes enfatizou a importância do Programa para os atletas de alto rendimento do município e informou que o pagamento da segunda parcela, das cinco as quais os beneficiários têm direito já estavam depositados em conta. Os atletas e técnicos também receberam o uniforme de pódio do Programa.

Em 2023, o Programa Bolsa Atleta Caratinga distribuiu 23 bolsas esportivas em sete modalidades distintas (atletismo, ciclismo montain bike, fisiculturismo, jiu jitsu, travessia aquática PCD, tiro esportivo e triathlon) com o objetivo de fomentar a participação de atletas, técnicos e equipes de Caratinga de alto rendimento em competições esportivas a nível estadual, nacional e internacional.