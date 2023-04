Bispo de Caratinga celebra 25 anos de ordenação episcopal

CARATINGA- A diocese de Caratinga celebra o Jubileu de Prata de Ordenação Episcopal de Dom Emanuel Messias de Oliveira. O bispo de Caratinga foi homenageado em missa realizada nesta quarta-feira (19), na Catedral.

“Meu coração é muito pequeno para agradecer. Se eu pudesse viver 100 anos apenas agradecendo, eu ainda ficaria com uma dívida enorme diante do meu Senhor. Elevo as mãos em louvor e gratidão às graças inumeráveis, desde meu nascimento há 75 anos, desde a minha ordenação sacerdotal por dom Hermínio Malzone Hugo, em 4 de fevereiro de 1976. E, sobretudo, a partir da minha ordenação episcopal por dom José Heleno, em Valadares, 25 anos, onde procuro servir”, disse o bispo durante a celebração.

As comemorações seguem. No dia 30 de abril, uma missa será celebrada na Catedral de Guanhães. Já no dia 7 de maio, outra celebração acontecerá na Paróquia de Nossa Senhora Aparecida, na Ilha dos Araújos, em Governador Valadares.

A Diocese de Caratinga também deixou sua homenagem: “Um dia muito especial para nós, pois celebramos o Jubileu de Prata de Ordenação Episcopal do nosso querido Bispo Dom Emanuel Messias de Oliveira. Há 25 anos, ele foi consagrado Bispo e desde então tem dedicado sua vida à Igreja e ao serviço do povo de Deus. Ao longo desses anos, o nosso bispo tem sido um exemplo de amor, humildade e dedicação ao seu rebanho. Com sua sabedoria, amor e misericórdia, tem guiado o rebanho a ele confiado e inspirado muitas pessoas a viver uma vida de fé e serviço. Neste dia tão especial, queremos agradecer ao nosso bispo por tudo o que ele tem feito por nós e pela Igreja. Pedimos a Deus que continue abençoando-o em seu ministério e que lhe dê saúde, força e sabedoria para continuar a servir o seu povo com amor e fidelidade. Parabéns, querido dom Emanuel, pelos seus 25 anos de Ordenação Episcopal! Que Deus o abençoe hoje e sempre!”.

TRAJETÓRIA

Dom Emanuel nasceu em Salinas, no dia 22 de abril de 1948, filho de Deoclides Oliveira e Maria Angélica Teixeira (in memoriam). Fez os cursos fundamental e o médio, em Governador Valadares; Filosofia, em Mariana, no Seminário São José (1967-1968); e Teologia, em Roma, na Pontifícia Universidade Gregoriana (1969-1972), especializando-se em Sagrada Escritura, no Pontifício Instituto Bíblico de Roma (1972-1975).

Recebeu o presbiterato aos 4 de fevereiro de 1976, em Governador Valadares, onde exerceu o ministério sacerdotal como vigário paroquial por seis anos e pároco por 17 anos, na Paróquia Nossa Senhora Aparecida, na Ilha dos Araújos. Foi professor de Sagrada Escritura, no Seminário Diocesano Nossa Senhora do Rosário, em Caratinga, durante 24 anos; coordenador diocesano de Pastoral e diretor espiritual, em Minas Gerais, do Movimento “Fé e Luz”, serviço que continuou exercendo depois de Bispo.

Foi sagrado Bispo para a Diocese de Guanhães, também em Governador Valadares, por Dom José Heleno, dia 19 de abril de 1998 e tomou posse daquela diocese dia 17 de maio daquele mesmo ano. Seu lema episcopal: A serviço da Misericórdia. Como bispo de Guanhães, foi também responsável da dimensão bíblico-catequética do Regional Leste II; e administrador apostólico da Diocese de Governador Valadares.

Em 16 de fevereiro de 2011 foi nomeado pelo papa Bento XVI para bispo da Diocese de Caratinga e tomou posse no dia 20 de maio de 2011.