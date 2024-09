A Copasa informa que, devido ao baixo nível dos reservatórios, o abastecimento de água no distrito de Cordeiro de Minas, pertencente ao município de Caratinga, poderá apresentar intermitências nesta quarta-feira (04/09).

A previsão é que a normalização do abastecimento ocorra, gradativamente, no decorrer da noite de hoje (04). A Companhia disponibilizará caminhão-pipa para minimizar o impacto.