Reta final da vacinação antirrábica nos distritos

Dia D de vacinação na cidade acontecerá no dia 14 de setembro

CARATINGA- A campanha de vacinação antirrábica animal encerra os trabalhos nos distritos de Caratinga no dia 13 de setembro. O Dia D da campanha na sede do município acontecerá no dia 14 de setembro. A meta é imunizar na zona rural 7.900 cães e 1.540 gatos e na zona urbana 6 mil cães e mil gatos. Totalizando, ao final da campanha, 16.440 animais vacinados.

Na sede, a vacinação ocorrerá das 8h às 11h e das 13h às 17h (veja o quadro na reportagem).

A vacinação é uma medida preventiva essencial em áreas urbanas, sendo responsável pela redução do número de casos de raiva em cães e gatos e, consequentemente, em humanos. A vacina é gratuita e muito segura.

A raiva é uma zoonose considerada infecciosa e grave, que pode ser transmitida dos animais ao homem e vice-versa. Causada por um vírus, a doença afeta o sistema nervoso central e possui nível elevado de letalidade, na maioria dos casos, tanto nos animais quanto em humanos. A transmissão ocorre por mordeduras, arranhões e lambidas de animais doentes. Cães, gatos e morcegos são as principais fontes de infecção nos ambientes urbanos.

Minas Gerais tem mantido boas coberturas vacinais nos últimos anos. Conforme dados da Coordenação Estadual de Vigilância em Zoonoses (CEVZ) da SES-MG, 88% dos cães foram vacinados e 91% dos gatos receberam proteção com o imunizante em 2022. Em 2023, os índices foram de 92% e 102%, respectivamente, com um total de 3.914.303 animais vacinados.

Prevenção e cuidados

⦁ A vacinação é a forma mais segura para prevenir a raiva, portanto, os animais de estimação devem ser levados para vacinar durante as campanhas anuais;

⦁ É recomendável evitar contatos desnecessários com animais desconhecidos, especialmente se estiverem se alimentando, com crias ou dormindo;

⦁ É preciso ter cuidado com morcegos e animais silvestres, pois eles também podem transmitir o vírus da raiva para os humanos;

⦁ Se o animal apresentar sintomatologia compatível com a raiva e não houver possibilidades de observação em local seguro, é recomendado que a eutanásia seja feita por profissional habilitado;

⦁ A profilaxia pré-exposição é uma medida de prevenção indicada apenas para pessoas com risco de exposição permanente, como veterinários, profissionais de laboratórios, pessoas que atuam diretamente no manejo de animais durante suas atividades ocupacionais, entre outros;

⦁ A profilaxia antirrábica humana com sorovacinação ou vacinação está disponível em todas as URS e nos municípios jurisdicionados, sendo indicada conforme a avaliação do profissional de saúde responsável pelo atendimento.