Desligamento programado: saiba onde a Cemig vai realizar melhorias na rede elétrica

CARATINGA- A Cemig informa que está programado desligamento para realização de manutenção e obras no sistema elétrico de Caratinga. Nesta quarta-feira (4/9), vai ser realizada a instalação de um religador na área central da cidade.

Esse equipamento melhora a continuidade do fornecimento de energia, pois atua religando o sistema elétrico automaticamente. Assim, quando há interrupção de energia por um objeto ou uma árvore que cai sobre a rede elétrica, por exemplo, o sistema já identifica a falha, isola a área danificada e normaliza o abastecimento de energia para os clientes no menor tempo possível.

Para que estes serviços possam ser executados com segurança, será necessário interromper o fornecimento de energia, das 8h30 às 14h, nos seguintes locais:

Rua Princesa Isabel, entre números 431 e 593, Centro

Rua José Carlos Pereira, números 10 e entre números 18 a 97, Nossa Senhora Aparecida

Rua José Carlos Pereira, entre números 100 a 162, Nossa Senhora Aparecida

Rua Vereador Lindolfo Soares Carvalho, números 3 e 15, Santo Antônio

Para que os clientes residenciais da Cemig tenham conhecimento sobre as manutenções e para que as empresas que prestam serviços essenciais à população, como abastecimento de água, hospitais, comércios e indústrias possam planejar suas atividades, a companhia envia esse comunicado a todos os clientes cadastrados na região com 15 dias de antecedência do serviço de desligamento programado. Aqueles que não possuem cadastro, podem se inscreverem nos canais de atendimento da empresa.

Durante o período da interrupção, caso precise realizar manutenção na instalação elétrica interna da residência, o cliente deverá desligar antes a chave geral (disjuntor) para sua segurança, pois se os serviços programados se encerrarem antes do prazo informado, o retorno da energia elétrica poderá ser antecipado. Caso ocorra algum fato que impeça a realização dos serviços, essa interrupção poderá ser cancelada sem prévio aviso.

A Cemig disponibiliza aos seus clientes a opção de receber avisos de desligamento para obras e manutenção preventiva no sistema elétrico por SMS ou e-mail. Basta atualizar os seus dados no Cemig Atende Web: http://www.cemig.com.br.