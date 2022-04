Bairro Esperança ganhará a segunda maior praça pública da história do município de Inhapim

INHAPIM – Na tarde desta última segunda-feira (18), o prefeito Márcio Elias, o “Marcinho”, e o vice-prefeito Sandro Adriano, o “Sandro da Saúde” acompanhados do secretário de Obras Públicas, Welisson Abrantes Martins estiveram no bairro Esperança para acompanhar o início das obras de preparação do terreno (terraplenagem) para construção da segunda maior praça pública da história do município de Inhapim.

A futura praça do bairro Esperança em termos de área construída, paisagismo e jardinagem só perderá para a praça “Alaíde Quintela Soares” (Praça das Palmeiras) localizada no centro da cidade.

A praça do bairro Esperança contará com aproximadamente 600 metros quadrados, distribuídos em canteiros, áreas recreativas, academia de promoção à saúde, criação e pavimentação de uma rua para acessibilidade e um tão sonhado parque infantil. “A praça por si só já representa a realização de um sonho de toda comunidade do bairro Esperança, mas o nosso prefeito Marcinho inovou e caprichou, implantando no projeto, assim como na Praça das Palmeiras, um parque infantil para garotada do bairro Esperança”, informou o secretário Welisson.

Já o vice-prefeito Sandro da Saúde lembrou que na caminhada da campanha à prefeitura em 2020, a comunidade do bairro Esperança foi unânime em solicitar a construção de uma praça pública no bairro, um local que pudesse atrair as famílias para se confraternizarem. “Quando em campanha aqui no bairro Esperança, ao lado ao amigo e prefeito Marcinho, em cada casa que visitávamos havia um pedido para construção desta praça, um espaço de lazer que a comunidade se identificasse e pudesse confraternizar, hoje estamos dando o pontapé inicial no cumprimento desta demanda”.

O prefeito Marcinho aproveitou a oportunidade para detalhar o projeto, a forma de aquisição do terreno e agradeceu também o empenho do Deputado Federal Mauro Lopes pela indicação dos recursos que proporcionarão a realização deste sonho dos moradores do bairro Esperança, foram indicados R$ 300 mil de emenda parlamentar para a realização da construção da praça pelo deputado. “Primeiramente é bom agradecer a Deus pela realização de mais um sonho de toda nossa comunidade inhapinhense, a praça do bairro Esperança ficará linda, serão 600 metros quadrados bem distribuídos com canteiros, áreas recreativas, parque infantil, academia da saúde e a construção de uma nova rua que passará pela nova praça, interligando a rua “Viriato Teixeira Coelho” a rua “Sebastião Moreira Chaves”, promovendo uma completa integração entre todos os moradores do bairro Esperança. Esta área da antiga serraria, como é de conhecimento de toda sociedade inhapinhense pertence ao município de Inhapim, mas durante anos foi ocupada por trabalhadores, e através do diálogo e entendimento, chegamos em um denominador comum, beneficiando à todos, sem burocracia ou entraves jurídicos. Aproveito a oportunidade para agradecer ao nosso deputado federal Mauro Lopes, sem o empenho dele em Brasília para destinar os recursos para construção desta praça, a realização deste sonho seria impossível. Mais uma vez deputado federal Mauro Lopes, em nome de todo povo inhapinhense meu muito obrigado,” finalizou.

Para a administração municipal a expectativa é que as obras sejam concluídas no final deste ano ou início de 2023, beneficiando centenas de famílias residentes no bairro Esperança na cidade de Inhapim.

Assessoria de Comunicação