Prefeitura inicia obras de reforma do Ginásio Poliesportivo de Inhapim

INHAPIM – A prefeitura de Inhapim iniciou nessa última terça-feira (19), as obras de reforma do Ginásio Poliesportivo de Inhapim. O local receberá uma intervenção mais incisiva, onde serão trocadas portas, pisos, rede hidráulica e elétrica, reforma do telhado e uma pintura completa em toda estrutura.

O Ginásio Poliesportivo de Inhapim foi inaugurado na gestão do ex-prefeito Almiro Siqueira de Almeida (1993/1996), e desde então, nunca recebeu uma reforma tão contundente como ocorre agora. “Inhapim vive um momento de grandes investimentos diversificados em várias frentes de trabalho. Na educação por exemplo, iniciou-se os trabalhos de construção da nova Escola Municipal “Antônio Soares de Rezende” no distrito de Tabajara, sem contar as reformas das escolas municipais “Ione Ambrosina de Siqueira” e “Dr. Alípio Fernandes” aqui na cidade de Inhapim. Já na assistência social, o prédio histórico da antiga prefeitura onde funciona o CRAS/ CREAS/ Criança Feliz e Bolsa Família, localizado rua Coronel Guilherme nº. 17, centro, também teve as obras de reforma e modernização iniciadas. Na saúde, as obras de reforma e modernização da Unidade Básica de Saúde “Dr. Mário Gomes” já estão com as obras avançadas. Agora, no esporte, contamos com o início das obras de reforma e modernização do nosso “Gigantinho”, espaço público e democrático voltado à prática esportiva de todos nós cidadãos inhapinhenses. Mais uma vez nosso prefeito Marcinho marca um verdadeiro “golaço” reformando mais este equipamento público, que durante anos foi deixado a margem dos investimentos públicos.” comentou o secretário municipal de obras públicas Welisson Abrantes Martins.

Valendo-se das suas redes sociais o prefeito Márcio Elias, o “Marcinho”, disse que iniciou no ginásio poliesportivo de Inhapim a maior revitalização de sua história. “Iniciamos essa semana a maior revitalização do nosso Ginásio Poliesportivo de Inhapim, em breve teremos um moderno Ginásio Poliesportivo em nossa cidade. Salientando que será utilizado exclusivamente recursos advindos do Acordo entre a Vale do Rio Doce, o Ministério Público, a Defensoria Pública e o Estado de Minas Gerais referente à tragédia de Brumadinho. Seguimos construindo parcerias e buscando desenvolvimento para o nosso Inhapim”, concluiu o prefeito.

Os recursos provenientes da obra são oriundos do acordo de reparação em que a mineradora Vale S.A. firmou com o estado de Minas Gerais através do Poder Judiciário, devido a tragédia de rompimento da barragem Córrego do Feijão em Brumadinho/MG.

Assessoria de Comunicação

