Inhapim terá exibição gratuita de filme no feriado Cineclube Alvorada realizará seção de “Thor Ragnarok”

DA REDAÇÃO- O Coletivo Cineclube Alvorada de Inhapim inicia suas atividades da pauta de 2022 nesta quinta-feira (21), Feriado de Tiradentes, com a exibição de “Thor Ragnarok”, filme de ação e aventura.

A sessão gratuita para a comunidade será mediante retirada de senha e conta com apoio da Secretaria de Cultura e Turismo. O filme será exibido a partir das 19h, no Galpão do Baruibão.

Marcelo Silveira, produtor do projeto Baruibão destaca que toda a população é convidada para o evento. “Nesse feriadão, quinta-feira, o Coletivo Cineclube Alvorada vai exibir um filmaço, no galpão do Baruibão. Você não pode perder, é 0800, vem correndo. Retirada de senha no Cras Inhapim ou no próprio galpão”.

Serviço:

Exibição: 19h

Galpão do Baruibão

Rua Dr. Rodrigo do Vale Castro (rua do Santo Antônio) n. 130

Retirada de senha no Galpão e no Cras-Inhapim.

Filme de ação e aventura: Thor Ragnarok

Apoio: Secretaria de Cultura e turismo de Inhapim

BOX:

SINOPSE

Em Thor: Ragnarok, Thor (Chris Hemsworth) está preso do outro lado do universo. Ele precisa correr contra o tempo para voltar a Asgard e impedir o Ragnarok, a destruição de seu mundo, que está nas mãos da poderosa e implacável vilã Hela (Cate Blanchett).