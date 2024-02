Atletas de Caratinga se destacam em torneio de peteca na Bahia

No último final de semana aconteceu mais uma edição do torneio de peteca “Paulo Calabria” em Porto Seguro/BA.

A XV edição, dividida por 4 categorias, foi marcada pela homenagem ao fundador do torneio e também petequeiro de Montes Claros/MG, Paulo Calabria, ao qual deu origem ao nome da competição, que faleceu no ano passado.

O torneio que recebe em média 40 atletas de variados estados brasileiros, teve como destaque o bom aproveitamento dos caratinguenses Deivson (campeão da categoria ouro), Marcio e Alexandre (vice-campeões da categoria 50+), Rafhael (3° lugar da categoria prata) e Marcio Jr (campeão da categoria bronze).