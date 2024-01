CONFERÊNCIA TEMÁTICA DE CULTURA LGBTQIA+

A vereadora Giuliane Quintino e o ativista Rodrigo Xavier estiveram presentes como delegados, representando Caratinga e região

DA REDAÇÃO – Nos últimos dias 30 e 31, em Belo Horizonte-MG foi realizada a Conferência Temática LGBTQIA+, etapa que antecede a 4ª Conferência Nacional de Cultura (4ª CNC). Realizada pelo Ministério da Cultura (MinC) em parceria com o Ministério dos Direitos Humanos e Cidadania (MDHC), a etapa teve por objetivo demonstrar a pluralidade do emergente campo de produção artística e cultural LGBTQIA+ no Brasil e identificar suas principais contribuições à política cultural dos próximos 10 anos.

A vereadora Giuliane Quintino e o ativista Rodrigo Xavier estiveram presentes como delegados, representando Caratinga e região.

Intitulada “Diversidade Cultural e Transversalidade de Gênero, Raça e Acessibilidade na Política Cultural”, a conferência abordou a reflexão para o desenvolvimento de ferramentas que garantam o reconhecimento da diversidade e das expressões culturais, além da valorização das identidades regionais do país, garantindo os direitos para os grupos minoritários.

O evento integra ainda o encerramento do mês de luta pela visibilidade e os direitos de pessoas trans e travestis, pois marca a data de realização do seu primeiro Encontro Nacional de Articulação. Para falar sobre o tema, foi convidada a atriz Renata Carvalho, travesti e símbolo internacional na luta contra o transfake, para que pessoas trans e travestis possam de fato ocupar espaços na interpretação de personagens e nas variadas linguagens artísticas e culturais.

A vereadora Giuliane acredita que “uma sociedade que se reconhece e valoriza sua diversidade é uma sociedade mais solidária e humanista. Nessa perspectiva, participar desses debates em favor da garantia dos direitos de todas as pessoas é de suma importância para a nossa cidade de Caratinga”.

4ª CNC

A Conferência Nacional chega à sua quarta edição em 2024. O evento ocorrerá de 4 a 8 de março, em Brasília. O evento está dividido em seis eixos temáticos. Sendo eles: Institucionalização, Marcos Legais e Sistema Nacional de Cultura (SNC); Democratização do Acesso à Cultura e Participação Social; Identidade, Patrimônio e Memória; Diversidade Cultural e Transversalidade de Gênero, Raça e Acessibilidade na Política Cultural; Economia Criativa, Trabalho, Renda e Sustentabilidade e Direito às Artes e Linguagens Digitais.