Atletas da equipe Rocksport participam de evento de triathlon

DA REDAÇÃO- Aconteceu nos dias 5 e 6 de dezembro, em Búzios, no Rio de Janeiro, a primeira e única etapa do triathlon do X Terra Brasil – maior festival de esportes off-road do Brasil. Além do triatlhon foram disputadas provas de trail run com percursos de 5, 10 e 21 km, mountain bike e swim (natação em mar aberto) com percursos de 1,5 e 3km. O evento é homologado pela CBTri – Confederação Brasileira de Triathlon.

Os coachs e atletas da equipe de assessoria esportiva Rocksport de Caratinga participaram do evento na modalidade triathlon – esporte que se originou da junção de outros três: natação, ciclismo e corrida.

O coach e atleta Jorge Luiz da Silva Rocha finalizou a prova com o tempo de 3h06min57s (16º natação; 6º ciclismo; 9º corrida); o coach e atleta Breno Cardoso Lopes finalizou com o tempo de 3h09min37s (8º natação; 3º ciclismo; 4º corrida) e o atleta Nélio Santos Dias Mazarak finalizou a prova com o tempo de 4h39min28s (20º natação; 32º natação; 37º corrida).

Os atletas fizeram uma prova dura e contaram com várias adversidades no percurso, “além de um sol escaldante, porem com um visual deslumbrante”, como relatam. Breno Cardoso e Jorge Rocha receberam o troféu de vice campeões do ranking de 2019 nas respectivas categorias.