Assaltantes roubam em supermercado do bairro Santa Cruz

CARATINGA– No final da tarde desta última sexta-feira (6), dois assaltantes foram até um supermercado, que fica na rua Deputado Dênio Moreira De Carvalho, no bairro Santa Cruz, e roubaram R$ 300,00.

O proprietário do estabelecimento comercial contou que estava no caixa fazendo um atendimento, momento em que chegaram no local dois indivíduos, sendo ambos morenos e aparentando menores de idade. Um dos indivíduos estava de camisa branca, bermuda escura, boné e máscara no rosto e o outro estava de blusa escura e capuz.

Ainda segundo a vítima, um deles estava armado e anunciou o roubo subtraindo do caixa a quantia aproximada de R$ 300,00.

Após o roubo os autores evadiram pela rua José Alves Pereira (rua do Buraco) e tomaram sentido ao bairro Anápolis.

No local existem câmeras de vigilância que captaram a ação dos autores conforme relatado pela vítima, porém, a máscara e o capuz utilizados dificultaram a identificação dos autores. Foram mostradas várias fotos de contumazes para a vítima e testemunha, porém, estas não os reconheceram. Foi realizado rastreamento pelos bairros Santa Cruz e Anápolis, porém, nenhum suspeito tinha sido detido até o final dessa edição.