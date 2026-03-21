O Diário de Caratinga comemora

Há trinta e um anos que o diário de Caratinga exerce uma função importante na imprensa de Caratinga.

Foi fundado no dia 21 de março de 1995, sob o comando do sr. Wilton Rodrigues, proprietário do diário do aço. Percebendo que nossa região era propícia à recepção de um jornal, ele vendeu para suas irmãs Vera e Maria Aparecida. Atualmente, é dirigido por Veronici Leite de Mattos.

O Diário de Caratinga vem cumprindo sua caminhada: transmite notícias, publica textos variados de diversos articulistas, mostra os acontecimentos notáveis e atuais, momentos interessantes e fotos.

O Diário de Caratinga promove a cidadania ao informar com credibilidade, estimulando o pensamento crítico. Oferece uma visão ampla de nossa região, atualiza fatos, combate o fake news, aprimora a linguagem e estimula a saúde cerebral.

Merece o nosso aplauso por ser um jornal equilibrado, em cujas páginas está um panorama que reflete a verdade dos fatos.

Distante dos tabloides sensacionalistas da imprensa marrom, o diário de Caratinga respeita seus leitores e não faz alarde dos fatos negativos ou acontecimentos duvidosos.

Quando um jornal atinge 31 anos de atividades é pelo fato de ter feito em suas páginas a literatura do povo.

Muitas cidades não possuem um jornal para fomentar a leitura e noticiar fatos relevantes. Ele ajuda na aquisição do hábito de leitura porque todos gostam de ler notícias imediatas e rápidas, e isso faz o leitor ficar assíduo.

É importante manter um jornal como o diário de Caratinga que transmite informações úteis que abastecem o interesse do público por acontecimento da cidade e da região.

É preciso ler o jornal, conhecer o estilo que ele adota, as verdades que ele passa e o enredo que alimenta uma boa leitura.

Parabéns ao diário de Caratinga! Que por muitos anos possa publicar as notícias importantes e verdadeiras engrandecendo Caratinga.

Agradeço por publicar meus textos. De forma especial, agradeço ao José Horta pela atenção que me dispensa.

Que o diário de Caratinga siga essa linha de coerência e verdade, crescendo cada vez mais na preferência dos leitores.