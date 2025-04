Armas e munições apreendidas na zona rural de Mutum

MUTUM – Na manhã desta quinta-feira (10), a Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG), por meio do 11º BPM realizou uma operação policial para cumprimento mandado de busca e apreensão na região de Córrego Alto Santa Maria, na zona rural de Mutum.

Durante as diligências para cumprimento da determinação judicial, os militares do 3º Pelotão da /29ª Cia. PM apreenderam no local uma pistola Taurus calibre .938, uma pistola Glock G19, uma pistola Taurus PT92, 59 munições calibre 12, 66 munições calibre .380, 154 munições calibre 9mm, cinco carregadores calibre 9mm e dois carregadores calibre .380.

Os materiais foram recolhidos e se encontram à disposição da Justiça. Não houve prisões, considerando tratar-se de recolhimento do material por determinação judicial. Ocorrência encerrada na delegacia de Polícia Civil de Mutum.