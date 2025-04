PC prende três homens em operação contra o tráfico em Fervedouro

FERVEDOURO – Três homens foram presos na manhã desta quarta-feira (9) durante uma operação da Polícia Civil no distrito de Samambaia, em Fervedouro. A ação teve início após denúncias da comunidade sobre motociclistas promovendo desordem na região.

Durante a fuga, um dos suspeitos foi detido enquanto pilotava uma motocicleta. Os outros dois foram localizados posteriormente em uma propriedade rural. No local, os policiais encontraram pés de maconha, drogas já embaladas para venda, balanças de precisão e uma agenda com anotações relacionadas ao tráfico. Uma motocicleta com sinais de adulteração também foi apreendida.

Após a prisão, os três homens foram encaminhados ao hospital para avaliação médica e, em seguida, levados à delegacia de plantão para as providências cabíveis.