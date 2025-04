1ª Virada Cultural agita Manhuaçu com shows e celebração da música

MANHUAÇU – A noite do último sábado (5) foi marcada por música, cultura e emoção com a realização da 1ª Virada Cultural, promovida pela Excalibur Hall. A partir das 21h, o evento reuniu centenas de pessoas em uma celebração que combinou rock e motociclismo, com destaque para as apresentações da Banda Ascalon, de Manhuaçu, e do Guns N’ Roses Cover Brazil®️, considerado o tributo mais fiel à banda norte-americana na América Latina.

Idealizada pelos empresários e produtores Guilherme Lacerda e Jeferson Tadeu, a iniciativa contou com o apoio da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo e da AMMAR Motoclubes, sendo viabilizada com recursos da Lei Paulo Gustavo, que incentiva a cultura por meio de investimentos federais.

Com a casa completamente lotada, o público acompanhou de perto performances cheias de energia, em uma noite que consagrou a Excalibur Hall como novo ponto de referência para grandes eventos em Manhuaçu. Os organizadores aproveitaram a ocasião para agradecer a presença dos motociclistas e apoiadores, fundamentais para o sucesso da virada cultural.

Além do evento, a Excalibur Hall anunciou que novas atrações estão por vir, incluindo noites temáticas dedicadas ao vinil, voltadas aos amantes do som clássico. Para mais informações sobre a programação ou locação do espaço, o contato pode ser feito pelo telefone (33) 98413-6639, com Guilherme Lacerda Goulart.

“Com essa estreia bem-sucedida, Manhuaçu reforça seu espaço no calendário cultural regional, abrindo caminho para novos eventos que valorizam a arte e a música local”, destacaram os organizadores.

Informações e fotos: Téo Nazaré