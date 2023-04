CARATINGA – Nesta terça-feira (18), a Polícia Militar registrou apreensão de drogas nos bairros Santa Cruz e Zacarias. Dois menores foram apreendidos e dois jovens foram detidos pelos militares.

No bairro Santa Cruz a apreensão foi registrada na rua Iapu. Durante patrulhamento, a equipe Tático Móvel abordou dois menores, 15 e 17 anos, e conseguiu encontrar 51 cápsulas com cocaína, uma bucha de maconha e 52 reais.

Menores apreendidos foram conduzidos acompanhados de seus representantes legais.

Zacarias

Equipes diligenciaram em cumprimento a mandado de busca e apreensão em um imóvel localizado na avenida Tancredo Neves, bairro Zacarias. A ação foi originada após a PM receber denúncias referente a tráfico ilícito de drogas no local.

Durante as buscas foi localizado na cozinha, em meio aos mantimentos, uma de cocaína. Também foi recolhida uma motocicleta, que os militares acreditam que o veículo estivesse sendo utilizado para prática do crime de tráfico de drogas. “Foram apreendidos também pássaros da fauna silvestre nativa e encaminhados para a Polícia Militar de Meio Ambiente”, informou a PM, acrescentando que dois celulares foram apreendidos.

Os dois envolvidos, 27 e 29 anos, foram conduzidos para delegacia de Polícia Civil.