Apreensão de drogas, arma de fogo e munições

Ações foram registradas em Piedade e Caratinga

CARATINGA/PIEDADE DE CARATINGA – A Polícia Militar registrou duas ocorrências de tráfico de drogas no final de semana. As apreensões foram registradas em Piedade de Caratinga e Caratinga.

Piedade de Caratinga

Na tarde de sábado (15), em Piedade de Caratinga, durante operação policial montada com intuito de localizar um indivíduo que estaria junto de comparsas oriundos de Betim praticando furto, os militares realizaram monitoramento e viram dois jovens realizando comércio de drogas.

De acordo com a PM, o usuário fazia contato com as partes e um deles deslocava até uma residência abandonada e entregava a droga. Durante a ação foram apreendidas 40 pedras de crack, cinco pinos de cocaína e R$ 117,50.

Há diversas denúncias que os dois jovens estariam comercializando drogas.

Caratinga

No domingo (16), Thales Luís Machado, 22 anos, e Wanderson da Silva Junior, 21, foram presos por suspeita de tráfico de drogas na avenida Monsenhor Aristides Rocha, Bairro das Graças.

De acordo com a PM, uma informação dava conta de que dois indivíduos estariam portando uma arma de fogo e que estes ceifariam a vida de outra pessoa.

Thales e Wanderson foram presos e com eles apreendidos nove cápsulas com cocaína, seis cartuchos de munições calibre 38 intactos, um revólver do mesmo calibre, e R$ 603,00.

Os materiais ilícitos e os suspeitos foram conduzidos à delegacia de Polícia Civil.