Apac reforma mobiliário do hospital

Cerca de 30 recuperandos estão envolvidos nos trabalhos

CARATINGA- A movimentação de homens descarregando um caminhão em frente ao Hospital Nossa Senhora Auxiliadora tem chamado atenção de quem passa pelo local. É mais um ato voluntário do grande grupo de Amigos do Hospital. Cerca de 30 recuperandos da Associação de Proteção e Assistência aos Condenados (Apac) estão atuando na recuperação de mobiliário da instituição de saúde.

Alan Silveira Soares Leal, encarregado de segurança da Apac, explica o que motivou a iniciativa. “Dar uma contrapartida ao hospital, à sociedade, visto que muitos recuperandos que estão na Apac hoje foram atendidos pelo hospital e família deles se encontra aqui na rua também, dependendo do hospital. De pronto, quando lançamos a ideia, foi absorvida imediatamente, já iniciamos os trabalhos de buscar, lixar, pintar e devolver para o hospital os equipamentos”.

O que já estava bastante deteriorado, voltou totalmente reformado e pronto para uso. Conforme Alan, com os conhecimentos e habilidades adquiridos pelos recuperandos, que participam de cursos profissionalizantes, foi possível contribuir com esta causa importante. “Temos o nosso parceiro, Wiliam da G & Tão, está sendo 100% voluntário nesta questão, vem com o caminhão vazio, carregamos com os produtos, levamos até na Apac, trabalhamos e devolvemos pintado. Graças a Deus, temos lá diversos profissionais, um dos objetivos da Apac é além do cumprimento de pena, ocupar e utilizar essa mão de obra”.