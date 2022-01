Sancionado projeto que cria Área de Proteção Ambiental em Santa Bárbara do Leste. Espaço tem início no furo do Alto do Peão, seguindo até o Maciço do córrego da Pedra Fria

SANTA BÁRBARA DO LESTE – Foi sancionado, no final do ano passado, pela prefeita Wilma Pereira o projeto de lei 0595/2021, que cria a Área de Proteção Ambiental no município de Santa Bárbara do Leste. A área tem início no furo do Alto do Peão, seguindo até o Maciço do córrego da Pedra Fria. O projeto, que foi aprovado de forma unânime, pela Câmara Municipal, é de autoria dos vereadores Wiliam Faria, Aélcio dos Ferreiras e Claudiney do Laje. Essa Área de Proteção Ambiental foi denominada APA da Serra da Igrejinha.

Conforme determina o artigo 2º, “limita-se ao Norte com a Divisa Limítrofe com o Município de Simonésia; ao Sul com Confrontações Urbanas da Cidade e Córrego dos Ferreiras, localizado a oeste nas extremidades do Córrego da Pedra Fria e a divisa com o Município de Manhuaçu, ao Leste por uma linha reta”.

Já o artigo 3º especifica alguns dos objetivos desse projeto: “Preservar os mananciais importantes para o abastecimento das populações urbanas de municípios que se concentram a maior parte em suas vizinhanças; Ordenar a expansão urbana nesta área, preservando parte do cinturão verde que existe na Região; Preservar a boa qualidade e quantidade de água das nascentes; Auxiliar no desenvolvimento de práticas de educação ambiental; e Incentivar o desenvolvimento de atividades econômicas vinculadas ao turismo ecológico e rural”.

Será criado ainda um comitê gestor. E para dar incremento a esse projeto, o artigo 9º diz que “é facultada a realização de convênios entre o Poder Público Municipal e outras entidades públicas e privadas, com o objetivo de fiscalização das atividades humanas no interior da APA SERRA DA IGREJINHA”.

Por fim, o artigo 10º estipula que “as despesas decorrentes da execução desta Lei correrão por conta de dotações orçamentárias próprias, consignadas no orçamento vigente e suplementadas se necessário, devendo às previsões futuras destinar recursos específicos para seu fiel cumprimento”.

PREOCUPAÇÃO COM O MEIO AMBIENTE

O vereador Wiliam Faria fala de sua preocupação com o meio ambiente e explica que esse projeto tem como objetivo proteger as nascentes. “Nossa cidade de Santa Bárbara do Leste utiliza da água daquela região. A área denominada nesse projeto está a nascente do rio Caratinga. Também tem nossas montanhas, que é o cartão postal de Santa Bárbara do Leste”.

Sobre a área, o vereador conta que nela tem uma vegetação nativa que precisa ser preservada. “Outra meta é preservar a fauna e a flora. Muitas árvores centenárias. Aquela mata traz o oxigênio para Santa Bárbara do Leste. Nossa intenção com esse projeto é deixar aquela área intocável. Assim evitar desmatamentos, incêndios. Ultimamente temos visto focos de incêndio naquela localidade. Ano passado mesmo a população debelou um incêndio nessa área”, recorda o vereador.

Conforme avaliação de Wiliam Faria, o lugar tornando área de preservação será mais viável para sua manutenção. “Bombeiro militar e bombeiro civil vão ajudar a proteger o que nós temos de mais precioso em Santa Bárbara do Leste, que são as nascentes. Para isso, vamos entrar com requerimento junto à Copasa para reflorestar toda área da nascente do rio Caratinga no município de Santa Bárbara do Leste. Vamos cobrar, pois tem muitos anos que a Copasa está em Santa Bárbara do Leste”.

O vereador ainda agradece os colegas de plenário e a prefeita Wilma. “Esse foi nosso primeiro projeto aprovado por todos os vereadores e foi sancionada pela nossa prefeita Wilma. Ficamos muito gratos por isso”.

Por fim, Wiliam Faria fala que esse projeto acaba abrangendo a região. “O projeto é de Santa Bárbara do Leste, mas outros municípios serão beneficiados. Essa iniciativa vai ser de muita importância para Santa Rita de Minas e Caratinga. A água que abastece Santa Rita, por exemplo, sai da nascente do rio Caratinga. A respeito de Caratinga, vamos lembrar que a captação vem do córrego do Lage. Essa proteção ambiental começa na comunidade do Peão e vai ser estendida da margem da BR-116 até a comunidade do córrego Pedra Fria, dividindo ainda com o município de Simonésia”, conclui Wiliam Faria.