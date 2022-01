Casu – Hospital Irmã Denise inicia as atividades de Neurocirurgia na Unidade

Primeiro procedimento foi realizado na última quarta-feira, 19/01, e o hospital será referência para o serviço em toda a microrregião de Caratinga

CARATINGA – Na última quarta-feira (19), a equipe de Neurocirurgia do Casu – Hospital Irmã Denise, mantido pela Fundação Educacional de Caratinga (Funec), realizou a primeira neurocirurgia pelo Sistema Único de Saúde (SUS). O serviço foi habilitado para atender, inicialmente, procedimentos de média complexidade e será referência em toda a microrregião de Caratinga. A oferta do atendimento é resultado de uma parceria entre a Funec, a Secretaria Municipal de Saúde e a Prefeitura da Caratinga.

A direção do hospital se preparou com infraestrutura e equipe qualificada para atender com excelência à população, é o que conta o diretor clínico do Casu, Gustavo Fonseca. “Em sintonia com as necessidades de saúde de nossa cidade, e com a preocupação de oferecer serviços de saúde essenciais e não disponíveis em nossa região, o Casu – Hospital Irmã Denise dá início neste ano de 2022, ao serviço de Neurocirurgia. Nos preparamos com toda infraestrutura necessária para atender os casos neurocirúrgicos de baixa e média complexidade, montando uma equipe de neurocirurgiões disponível 24h, todos os dias da semana, para atender gratuitamente a população de Caratinga e região. Este momento ficará marcado na história do curso de atendimento à saúde de Caratinga e o Casu mais uma vez reforça este seu papel de prestar com empatia, humanidade e amor ao próximo, um serviço de saúde de qualidade e de referência técnica”.

A equipe do novo serviço, que é coordenada pelo neurocirurgião Bernardo Keuffer, realizará procedimentos eletivos e urgências. “A equipe dará suporte em tempo integral para os centros de terapia intensiva, enfermarias clínicas e cirúrgicas e unidades de Acidente Vascular Cerebral (AVC). A assistência é fundamental para fortalecer o atendimento aos pacientes em caso de necessidade de neurocirurgia. Para agilizar o atendimento à população e garantir condições adequadas de trabalho e segurança para profissionais de saúde, o serviço de Neurocirurgia desenvolveu protocolos e fluxogramas para a melhor condução dos casos neurológicos, principalmente para os Traumatismos Cranioencefálicos que serão a maior demanda da região, inicialmente”, explica o médico Bernardo.

O procedimento dessa semana, foi o Tratamento Cirúrgico de Hematoma Intracraniano, que foi realizado pelo neurocirurgião, Marco Tulio de Andrade Sucena e contou com a equipe composta pelos seguintes profissionais: a médica Maria Augusta Lima (anestesista), Rhakell Machado (enfermeira), Juliana Valeriano (técnica em enfermagem), Lalesca Fernanda (técnica em enfermagem), Rosana Vieira (instrumentadora cirúrgica).

Além de beneficiar os pacientes que necessitam deste atendimento, o novo setor proporcionará uma oportunidade de pesquisa e troca de conhecimento. “O Serviço de Neurocirurgia também será de grande importância para o aprendizado dos acadêmicos e médicos residentes do Hospital Irmã Denise que poderão acompanhar a discussão dos casos clínicos e observar os procedimentos cirúrgicos”, menciona o neurocirurgião Bernardo. Uma união de conhecimento e infraestrutura em prol da saúde de qualidade para os pacientes de Caratinga e região.