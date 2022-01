Trecho da BR-262/MG, próximo a região de Abre Campo, é interditado

Medida é necessária devido à situação causada por fortes chuvas na região

ABRE CAMPO – O Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT) informou que o km 96 da BR-262/MG, próximo a região de Abre Campo, em Minas Gerais, foi totalmente interditado às 12h desta segunda-feira (24), em função das fortes chuvas na região. As equipes do Departamento monitoraram o trecho durante toda a semana para avaliar o comprometimento da rodovia, devido à grande movimentação de terra com reflexos na estrutura da rodovia.

O DNIT sinalizou o local e orienta que os usuários utilizem as seguintes rotas alternativas:

– Para veículos grandes (Sentido BH – Vale do Aço): de BH a Juiz de Fora pela BR-040, depois para Leopoldina siga pela BR-267/MG, passe pela BR-116/MG sentido Caratinga e siga para BR-458/MG para chegar em Ipatinga.

– Para veículos grandes (Sentido BH – Vitória): de BH a Juiz de Fora pela BR-040, siga sentido Leopoldina pela BR-267, passe por Realeza pela BR-116 e chegue em Vitória pela BR-262.

– Rota para veículos leves (Sentido BH- Vale do Aço): de BH a Rio Casca pela BR-262, depois siga para Caratinga pela MG-329 até trevo da BR-458 pela BR-116. Do trevo, siga até Ipatinga pela BR-458.

– Rota para veículos leves (Sentido BH – Vitória): de BH a Rio Casca pela BR-262, siga para Caratinga pela MG-329 e depois até Realeza pela BR-116. De Realeza a Vitória pela BR-262.

“O trabalho do DNIT em Minas Gerais ocorre de maneira ininterrupta, desde o final de dezembro de 2021, para restaurar a trafegabilidade das rodovias federais no Estado, impactadas pelas fortes chuvas que ocasionaram quedas de barreiras e processos erosivos”, informou o DNIT.

