Ana Teixeira Moreira

Uma grande amiga nos deixou. Lamentamos profundamente a perda irreparável de uma pessoa que durante a vida inteira só semeou bondade e trabalho expressivo a enriquecer a comunidade. Uma existência feita de obras e orações.

Ana Zélia – nome com o qual ficou conhecida de todos – nasceu em Inhapim no dia 24 de outubro de 1934. Filha de Thermutes Moreira Siqueira e Jorge Siqueira. A família mudou-se para Caratinga e aqui todos ficaram como filhos.

Estudou o curso Normal no Colégio Nossa Senhora do Carmo em Caratinga, e concluiu o curso superior em matemática no UNEC em Caratinga.

Sempre se destacou nas lidas da Educação. Começou sua missão de professora na Escola Nossa Senhora Auxiliadora de Dona Isabel Vieira. Continuou lecionando no Colégio Nossa Senhora do Carmo em Caratinga, época em que fui sua aluna no curso ginasial. Desde então nunca mais nos perdemos de vista, pois ela sempre me acompanhou com incentivo e amizade.

Trabalhou no Colégio Estadual de Caratinga, na Escola Dom Carloto, na Escola Princesa Isabel, na CNEC quando a escola estava sendo implantada em nossa cidade. Lecionou na Escola Isabel Vieira, e na Escola Engenheiro Caldas foi também Assistente de Saúde por ter feito um curso nessa área em Juiz de Fora e vencido um concurso. Foi diretora do Ginásio de Ubaporanga e presidente da Funcime. Estudou Esperanto fazendo parte da turma do Sr. José Portes e Sr Moacyr de Mattos. Esperantista dedicada, realizava encontros e viagens na propagação do idioma e dos seus benefícios.

Católica praticante, fez das práticas religiosas uma escolha que desempenava com zelo e fé. Pertenceu a Associação das Filhas de Maria e, depois, pertenceu, pela vida toda, ao Apostolado da Oração, sendo sua presidente. E mesmo depois de deixar o cargo, dava suporte e muito ajudava as outras presidentes. Continuou Zeladora e eu faço parte do grupo de suas zeladas.

Foi uma força viva dos Cursilhos da Cristandade. Ajudava na organização dos encontros, na propagação desse movimento e na preparação dos casais para que participassem com fervor. Fazia tudo para elevar a tarefa sublime de evangelizar.

Sempre presente às comemorações da Igreja, dedicou carinho especial ao Sagrado Coração de Jesus, inspirando-nos o amor à comunhão nas primeira sextas-feiras do mês e às práticas sugeridas pelo Apostolado da Oração. Amava Nossa Senhora e sentia a proteção da Mãe sob seu manto de luz. Rezava o terço com devoção e participava de todas as festas em homenagem à Mãe de Deus.

Não se casou, mas fez dos muitos sobrinhos os seus filhos diletos. Participava da vida de todos e gostava de saber dos momentos felizes e dos momentos de lutas. E sua presença ao lado deles sempre foi de aplauso e ânimo. Sendo, também, uma irmã amorosa, multiplicava-se entre palavras boas e afagos da alma.

Acometida de uma doença cardíaca, ficou muito limitada. Saía pouco, mas morava com a sobrinha, Marli Teixeira de Rezende, a nossa Lili, que lhe proporcionou uma etapa feliz. Com extremo zelo, presença afetuosa e vivência de cada minuto compartilhado com alegria, Lili foi o seu Anjo da Guarda. Teve também assistência médica constante do sobrinho Dr. Ígor Oliveira Claber Siqueira – um médico que tem sido um verdadeiro apóstolo da caridade. Competente e dedicado ao doente com o mesmo carinho com que Jesus curava os que sofriam, Dr Ígor é exemplo precioso da relação médico-paciente e alvo da admiração e votos de felicidade de todos de nossa terra. Fazendo parte da Equipe do SAD (Sistema de atendimento domiciliar) levava à casa de Ana Zélia visitas das funcionárias desse Sistema que souberam muito bem levar-lhe momentos confortantes.

Um abraço de pesar à família enlutada. Que a caminhada de Ana Zélia e todo bem que ela plantou sirvam de alento a encher a alma de lembranças sublimes que serão um prêmio para os que ficaram. Que Deus conceda a toda a família, conformidade e paz.

Embora a dor esteja machucando o nosso coração, a certeza da ressurreição nos conforta. Ana Zélia merece receber as promessas de Jesus: “Olhos nunca viram, ouvidos nunca ouviram e coração nunca sentiu as belezas que Deus preparou desde toda a eternidade para aqueles que o amam.” É lá, junto de Jesus e Maria que nossa amiga querida está, em recompensa aos seus merecimentos, usufruindo da felicidade eterna.

Marilene Godinho