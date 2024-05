Alunos da Líber retornam de Petrópolis, a Cidade Imperial, com bagagem repleta de conhecimento

DA REDAÇÃO – Um passeio pelo tempo e muito aprendizado além das salas de aula. Os alunos do 7º, 8º e 9º anos da Escola Líber retornaram de Petrópolis, no Rio de Janeiro, com uma bagagem repleta de conhecimento que contribuirá para sua formação.

A viagem à Cidade Imperial, título dado a Petrópolis, por meio de um decreto federal, de 27 de março de 1981, teve como objetivo realizar uma visita técnica pedagógica para ampliar a compreensão dos conteúdos estudados e aprendidos dentro da sala de aula.

A atividade educativa planejada pela Líber foi realizada no último dia 21 de maio e proporcionou aos alunos uma experiência de aprendizagem única e enriquecedora. Durante essa visita, os estudantes tiveram a oportunidade de aprender um pouco mais com os professores sobre a história do Brasil. Eles estiveram em locais da Cidade Imperial, onde aconteceram fatos históricos importantes e marcantes para o país.

A Catedral São Pedro de Alcântara, o Museu Imperial, o Palácio Quitandinha e o Museu de Cera estão entre os espaços visitados pelos alunos. Mergulhar no passado imperial brasileiro foi um verdadeiro tesouro, principalmente, para os apaixonados por história e arquitetura.

Além da disciplina de história, os alunos também puderam trabalhar outras matérias escolares, como geografia, que abordou a topografia, o clima e a vegetação da cidade; e matemática, que observou a geometria usada na arquitetura, como simetria, retas e tipos de ângulos, além de experimentarem a gestão do próprio dinheiro durante toda a visita.