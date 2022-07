Aluno da Escola Professor Jairo Grossi “viraliza” na internet e chama atenção de craque do Flamengo

CARATINGA- Há alguns dias a Escola “Professor Jairo Grossi” realizou uma postagem em sua rede social que “viralizou”. O vídeo foi repercutido em algumas páginas de esporte no twitter e atualmente está com mais de 1 milhão de visualizações.

Trata-se de uma ação de empatia e inclusão em que um dos alunos, Antônio José, criança que tem síndrome de Down, está participando de uma aula de futsal e faz um gol. Ele e os colegas vibram pela sua conquista em quadra, o que representa os conceitos de inclusão trabalhados no cotidiano da escola.

A partir do viral, a escola iniciou uma campanha de marcações para que o vídeo chegasse a jogadores do Flamengo, que é o time do aluno, e conseguiu com que o Everton Ribeiro, integrante do time carioca, enviasse uma mensagem. “Fala, Antônio, meu parceiro! Tava vendo aqui o vídeo do seu golaço. Continua assim, valeu! Aqui é Everton Ribeiro passando para mandar um abraço. Tamo junto!”, disse em vídeo.

E a campanha continua para chegar a outros jogadores do time.