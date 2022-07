Caratinguense é suspeito de matar e enterrar mulher em Belo Horizonte

DA REDAÇÃO – A polícia está à procura do caratinguense José de Paula Vieira, 60 anos, suspeito de matar a mulher Regina Soares, 55 anos em Belo Horizonte.

O corpo da mulher foi encontrado enterrado em um depósito no bairro Glória, na Região Noroeste de Belo Horizonte, na tarde deste sábado (23). A vítima foi identificada como Regina Soares.

Segundo a Polícia Militar, o suspeito é o companheiro dela, José de Paula Vieira. Ele não tinha sido encontrado até o final dessa edição.

A família da mulher disse aos policiais que ela estava desaparecida desde o dia 16 de julho. Um sobrinho da vítima vinha tentando localizar a tia e, nesta sexta-feira (22), descobriu o endereço do homem, com quem ela estava se relacionando havia pouco mais de um mês.

Neste sábado, ele conseguiu entrar no terreno, encontrou o corpo e acionou a polícia. O suspeito trabalha e mora no local. O corpo foi encontrado com a ajuda do Corpo de Bombeiros.

Em nota, a Polícia Civil esclareceu que a perícia realizou os trabalhos de identificação e de coleta de vestígios para a investigação a ser realizada pelo Departamento Estadual de Investigação de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP). Ninguém foi preso até o momento.

De acordo com a PM, o suspeito já foi condenado por homicídio contra uma ex-mulher, cometido no ano de 2000 em Caratinga.

“Ele foi preso, até pouco tempo atrás ele estava com mandado de prisão. Esse mandado foi cumprido, e ele foi solto pela Justiça”, afirmou o tenente Wendel Rômulo.

Segundo a Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública (Sejusp), José de Paula Vieira tem duas passagens pelo sistema prisional, entre janeiro de 2006 e julho de 2009 e, depois, entre outubro e dezembro de 2021.

*Com informações do G1