Agências de atendimento da Copasa abrem neste sábado para renegociar débitos

Campanha Dias Azuis entra na reta final e é a oportunidade para que clientes consigam pagar faturas em atraso com condições inéditas

CARATINGA – Clientes da Companhia de Saneamento de Minas Gerais (Copasa) com dívidas nas faturas de água e esgoto têm até o dia 30/12 para conseguir quitá-las com condições inéditas de pagamento, por meio da campanha Dias Azuis.

Para facilitar ainda mais, a companhia vai abrir neste sábado (17/12) as agências de atendimento nas cidades de Almenara, Caratinga, Diamantina, Ipatinga e Teófilo Otoni, das 8h às 12h.Serão renegociados débitos com descontos e formas especiais de pagamento para as categorias residencial, comercial, industrial e beneficiários da tarifa social.

Condições

Para as categorias residencial, comercial ou industrial, os interessados podem pagar suas contas atrasadas em até 36 vezes com juros de 0,5% ao mês e com uma entrada no valor de 5% do débito. Também está disponível a possibilidade de quitação do débito em aberto à vista com desconto de 20%. Já para clientes da tarifa social, as condições preveem um pagamento parcelado em até 48 vezes sem juros, e entrada de 3%. Para pagamento à vista, o desconto aos clientes chega a 30%.

Se a opção for pelo pagamento por meio do PIX, seja à vista ou a prazo, poderá ter um desconto de até R$ 10. A cada fatura paga em dia pelo PIX, o cliente ganha RS 1 de desconto, limitado a dez faturas. O desconto será concedido na fatura seguinte.

Outra vantagem é que os clientes poderão fazer todo o processo de renegociação sem sair de casa. O atendimento também é feito on-line pela Agência Virtual da Copasa.

As agências de atendimento funcionam nos seguintes endereços:

Almenara: rua João Soares Lisboa, 149 – Centro

Caratinga: rua Coronel Antônio da Silva, 657 – Centro

Diamantina: rua Herculano Pena, 133 – Centro

Ipatinga: avenida Monteiro Lobato, 602 – bairro Cidade Nobre

Teófilo Otoni: rua Padre Virgulino, 811- Centro