Começa a construção de 15 bases operacionais da Rio-Valadares

Após concessão, Inhapim e Santa Bárbara do Leste terão bases operacionais

DA REDAÇÃO – A EcoRioMinas, concessionária que administra a Rio-Valadares, está construindo 15 bases operacionais, sendo dez em Minas Gerais e cinco no Rio de Janeiro. As estruturas, que servem de apoio para quem trafega nas rodovias, com sala de descanso, sanitários, internet sem fio, entre outras comodidades, estarão à disposição dos usuários a partir de 22 de março de 2023, conforme o estabelecido no contrato de concessão.

As obras seguem em fase de marcação topográfica, limpeza de vegetação, nivelamento do terreno e execução dos sistemas de drenagem. A maioria das bases fica na BR-116. Duas serão erguidas na BR-493, no Arco Metropolitano do Rio de Janeiro, e outra em trecho da BR-465. Veja a localização das estruturas em construção

BR-116 – Sentido Governador Valadares/ Rio de Janeiro- em Governador Valadares (MG);

BR-116 – Sentido Governador Valadares/ Rio de Janeiro – em Tarumirim (MG);

BR-116 – Sentido Rio de Janeiro/ Governador Valadares – em Inhapim (MG);

BR-116 – Sentido Rio de Janeiro/ Governador Valadares – em Santa Bárbara do Leste (MG);

BR-116 – Sentido Governador Valadares/ Rio de Janeiro – em Manhuaçu (MG)

BR-116 – Sentido Governador Valadares/ Rio de Janeiro – em Orizânia (MG);

BR-116 – Sentido Governador Valadares/ Rio de Janeiro – em Miradouro (MG)

BR-116 – Sentido Rio de Janeiro – Governador Valadares – em Muriaé (MG);

BR-116 – Sentido Rio de Janeiro/ Governador Valadares – em Leopoldina (MG);

BR-116 – Sentido Governador Valadares/ Rio de Janeiro – em Além Paraíba (MG);

BR-116 – Sentido Rio de Janeiro/ Governador Valadares – em Sapucaia (RJ);

BR-116 – Sentido Além Paraíba / Rio de Janeiro- em Teresópolis (RJ)

BR-493 – Sentido Rio de Janeiro/ Itaboraí- em Itaboraí (RJ)

BR-493 – Sentido Magé / Rio de Janeiro – em Duque de Caxias (RJ);

BR-465 – Sentido Seropédica / Rio de Janeiro – em Seropédica (RJ).

Ao longo de 726,8 quilômetros, o Sistema Rio de Janeiro-Governador Valadares contará com 18 bases operacionais. Desse total, além das 15 novas estruturas já em construção, as demais três serão unidades reformadas na parte fluminense da BR-116 até março do ano que vem.

Serviços

As bases operacionais vão ficar abertas 24h, oferecendo aos usuários sala de descanso, fraldário, água potável, serviço de internet sem fio, sanitários masculino, feminino e para portadores de necessidades especiais, além de água potável e estacionamento.

No totem de autoatendimento, será possível obter informações sobre o trânsito na rodovia e sobre os canais de comunicação da concessionária, como os números para acionar atendimento médico e mecânico.

Localizadas em pontos estratégicos que permitem um deslocamento rápido das equipes de atendimento, as bases também vão abrigar as ambulâncias, os guinchos leve e pesado, caminhões-pipa e demais recursos operacionais de socorro ao usuário.