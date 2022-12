OAB Caratinga entrega carteiras para cinco novos advogados

CARATINGA – A OAB Caratinga realizou na manhã de quinta-feira (15), a última solenidade de entrega de carteiras do ano 2022. Na ocasião, cinco novos advogados receberam os documentos profissionais da Ordem, durante cerimônia promovida na sede da Subseção.

O diretor-presidente da OAB Caratinga, Samuel Franco, parabenizou os novos profissionais pela conquista, ressaltando que o advogado é indispensável à administração da justiça. Em seguida, discorreu sobre a importância da ética na vida e na profissão. Samuel também abordou o trabalho realizado pela Diretoria e as ações das Comissões, além dos benefícios e convênios ofertados pela CAA/MG.

Logo após, a secretária-geral Daniele Ferreira aproveitou para convidar os novos colegas para fazerem parte do dia a dia da Subseção, destacando que a OAB possui uma série de atuações importantes, que são benefícios para garantia do exercício profissional.

A tesoureira Adelaide Lievore cumprimentou e aconselhou os jovens advogados a exercerem a profissão com disciplina e persistência, enfatizando os serviços que a Ordem oferece e o apoio da Subseção, através de sua diretoria e colaboradoras.

Participaram da cerimônia, ainda, o vice-presidente da OAB Caratinga, Adyr de Oliveira Junior, o secretário-adjunto, Sávio Rodrigues, o Conselheiro Subseccional, Robson Silveira, e a presidente da Comissão Direito na Escola (DnE) da 8ª Subseção da OAB/MG, Ingrid Santana.

Prestaram o compromisso solene e agora estão aptos para o exercício da advocacia: Adenielly Stteffani Brum Rodrigues, Daniela Teixeira dos Reis, Jonhtan de Freitas Alves, Mauro Gonçalves da Rocha, e Pedro Henrique Cerqueira Durães.

