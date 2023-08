Acidente com torcedores do Corinthians

De acordo com o relato de uma torcedora do Corinthians que estava no ônibus que capotou em Minas Gerais, deixando oito mortos e 36 feridos, momentos antes do acidente alguns passageiros perceberam que o veículo estava correndo e pediram para o motorista frear.

“Estava quase todo mundo dormindo, mas algumas pessoas perceberam que ele estava correndo e os meninos da frente pediram para ele dar uma segurada. O motorista falou que perdeu o freio. Nesse momento foi um desespero, comecei a gritar para todo mundo acordar. Só deu tempo de gritar e o ônibus já capotou”, disse.

Após o capotamento, ela relata que os passageiros começaram a tentar sair pela janela e ajudaram a puxar outros torcedores, mas alguns ficaram presos nas ferragens.

“A gente foi saindo pela janela, por onde dava e puxando uns aos outros, pra todo mundo sair. Eu consegui sair sozinha e puxei mais três torcedores”, lembrou.

Oito pessoas morreram e 36 ficaram feridas. Dos feridos, ao menos 27 foram levados para hospitais e unidades de pronto-atendimento em cidades vizinhas ao acidente, na região da Grande Belo Horizonte.

Em entrevista ao g1, a torcedora, que preferiu não se identificar, contou que os passageiros eram de cinco cidades da região: Caçapava (SP), Jacareí (SP), São José dos Campos (SP), Pindamonhangaba (SP) e Taubaté (SP). Todos eram integrantes da torcida organizada ‘Gaviões Vale do Paraíba’.