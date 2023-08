HNSA participa de um dos eventos mais importantes do setor de saúde

Congresso Nacional das Santas Casas e Hospitais Filantrópicos aconteceu em Brasília/DF

CARATINGA- O 31º Congresso Nacional das Santas Casas e Hospitais Filantrópicos, um dos eventos mais importantes do setor de saúde, aconteceu em Brasília/DF nos dias 15, 16 e 17 de agosto.

A equipe do Hospital Nossa Senhora Auxiliadora (HNSA) participou do evento, representada pelo provedor padre Moacir Nogueira, Bianka Meireles e Flavio Kataoka.

Com o tema “Convergir para Evoluir: Juntos Criamos o Futuro”, com discussões e insights valiosos sobre o cenário atual e as perspectivas futuras da saúde filantrópica, o evento realizado pela Confederação das Santas Casas de Misericórdia, Hospitais e Entidades Filantrópica (CMB) reuniu presidentes, provedores, diretores, médicos, advogados, administradores hospitalares, gestores do SUS e profissionais de saúde de todo o Brasil. Foram três dias de intensa programação, repletos de palestras, painéis de discussão, workshops e networking.

Durante o evento, foram abordados temas importantes, em três trilhas, sobre ciência e tecnologia, gestão e administração, política e SUS, entre outros. Especialistas renomados compartilharam suas experiências, insights e boas práticas, promovendo o intercâmbio de conhecimento e fortalecendo a colaboração entre as instituições filantrópicas.

O congresso contou com uma feira de negócios, onde empresas parceiras e patrocinadoras tiveram a oportunidade de apresentar soluções inovadoras e estabelecer parcerias estratégicas com as instituições presentes.