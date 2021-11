ABRINDO O JOGO

ACIC Vôlei: Projeto que promete

A menos de dois meses, iniciou-se no clube ACIC um projeto de voleibol idêntico ao que tive o prazer de implantar no América Futebol Clube em 2016 quando ocupei o cargo de diretor no clube. Mesmo deixando de desempenhar a função em 2018, o projeto que chegou a contar com quase 300 atletas de iniciação, esteve ativo até este ano. Entretanto, com a decisão da diretoria americana de encerrar o projeto agora em 2021, um grupo de mães se reuniu em busca de uma solução para seus filhos continuarem praticando voleibol. Procurado pelo amigo Gilson Bispo, um dos melhores técnicos de formação do Brasil, levamos a ideia ao jovem presidente da ACIC Ícaro Augusto Gonçalves que enxergou uma ótima oportunidade para movimentar esportivamente o clube. Assim, nasceu o projeto ACIC VÔLEI que teve sua estreia na prática no desafio da Copa Usipa. As derrotas contra SADA Cruzeiro e o forte time da USIPA, projetos bem mais estruturados em num estágio muito acima, eram resultados previsíveis. Ainda assim, uma categoria passou para semifinal. Por isso, a expectativa de evolução dos meninos e meninas, o envolvimento dos pais em todo processo e a motivação apresentada nos treinos, me faz crer no sucesso do projeto.

Este final de semana tem o confronto da semifinal do sub 17, estamos na torcida para que a garotada chegue à final. Entretanto, o mais importante é o desempenho e o enfrentamento contra adversários que estão trabalhando á muito mais tempo. Encarar os melhores sempre eleva o nível.

Outro ponto importante a ser destacado, é que todo projeto vencedor precisa contar com parcerias. Neste ponto, o ACIC VÔLEI tem contado com todo apoio da Secretaria de Educação do município, através da Superintendência de Esporte. O transporte que é sempre uma das questões mais delicadas, tem acontecido na maioria das vezes com esse suporte. Isso deve-se a sensibilidade da gestão e a compreensão da importância de projetos sociais que visam a inclusão usando o esporte como ferramenta. Portanto, é uma ideia que tem tudo para crescer cada dia mais, os planos para 2022 são ambiciosos.

Libertadores: Sem favorito

Neste sábado vamos conhecer o campeão da Libertadores. Flamengo e Palmeiras chegaram a final depois de ótimas campanhas. A segunda final brasileira consecutiva, escancara a superioridade dos clubes brasileiros em relação aos demais do continente. Só pra lembrar, a decisão da Copa Sul Americana foi entre Athletico PR x Bragantino. Porém, pra esse jogo especificamente não existe favoritismo. Na minha humilde opinião, temos duas equipes que jogam futebol de forma diferente. Enquanto o Flamengo tem jogadores mais talentosos do meio para frente capaz de decidirem individualmente, a exemplo de 2019, o Palmeiras tem uma defesa mais sólida e um sistema de jogo mais seguro defensivamente, o que lhe proporciona fazer o jogo que fez diante do Atlético na semifinal. Entretanto, já dizia o velho ditado, “final é pra ganhar e não jogar” sendo assim, não creio em jogo bem jogado, com belas jogadas, tecnicamente bonito. Imagino uma partida disputada com intensidade alta, equipes taticamente bem postadas. Além disso, o fator emocional é sempre decisivo em finais de campeonato. Principalmente jogo único. Se ano passado o alviverde era favorito diante do Santos, e venceu com dificuldades, este ano, mesmo o Flamengo tendo jogadores melhores tecnicamente, não consigo enxergar favoritismo rubro negro.

Rogério Silva

abrindoojogocaratinga@gmail.com

@rogeriosilva89fm