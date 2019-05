A Virgem Maria, modelo dos vocacionados

RECADO AOS JOVENS CATÓLICOS (3)

Mons. Raul Motta de Oliveira

Membro da Academia Caratinguense de Letras

Temos escrito sobre as vocações à vida contemplativa, convidando as jovens para conhecerem o nosso Mosteiro de Caratinga.

Hoje, queremos falar para todos os vocacionados à vida sacerdotal e religiosa, usando a palavra do Papa Francisco, indicando Maria Santíssima como o modelo de todos os que sentem a vocação de seguirem mais de perto os passos de Jesus e se colocarem a seu serviço.

O Papa Francisco deixou-nos esta reflexão, quando visitou o Santuário de Loreto, na Itália, dia 25/3/2019. Em Loreto está a Casa de Nazaré, onde viveu a Virgem Santíssima. A Virgem Maria, a Jovem cheia de graça, continua a falar às novas gerações, acompanhando cada jovem na busca da própria vocação.

Três momentos: Escuta, Discernimento, Decisão

“No evento da Anunciação, diz-nos o Papa, manifesta-se a dinâmica da vocação, expressa nos três momentos: 1. Escuta da Palavra-projeto de Deus; 2. Discernimento; 3. Decisão.

O primeiro momento, o da escuta, é manifestado por aquelas palavras do Anjo: «Não temas, Maria! […] Eis que conceberás e darás à luz um Filho, ao qual porás o nome de Jesus» (Lc 1, 30-31). É sempre Deus quem toma a iniciativa de chamar para o seguir. É Deus quem toma a iniciativa, é Ele que nos precede sempre, Ele precede, Ele abre caminho na nossa vida. O chamado à fé e a um coerente caminho de vida cristã, ou de consagração especial, é um irromper discreto mas forte de Deus na vida de um jovem, para lhe oferecer o dom do seu amor. É preciso estar pronto e disponível para ouvir e acolher a voz de Deus, a qual não se reconhece no barulho nem na agitação. O seu desígnio sobre a nossa vida pessoal e social não se sente, permanecendo na superfície, mas descendo a um nível mais profundo, onde agem as forças morais e espirituais. É ali que Maria convida os jovens a descer e a sintonizar-se com a ação de Deus!

O segundo momento de cada vocação é o discernimento, expresso nas palavras de Maria: «Como acontecerá isto?» (v. 34). Maria não duvida; a sua pergunta não é uma falta de fé; ao contrário, exprime precisamente o seu desejo de descobrir as “surpresas” de Deus. N’Ela há a atenção para entender todas as exigências do projeto de Deus para a sua vida, para o conhecer nas suas facetas, para tornar a própria colaboração mais responsável e mais completa. Trata-se da atitude própria do discípulo: cada colaboração humana na iniciativa gratuita de Deus se deve inspirar num aprofundamento das capacidades e atitudes pessoais, conjugado com a consciência de que é sempre Deus quem doa e age; assim, também a pobreza e a pequenez de quantos o Senhor chama a segui-lo no caminho do Evangelho se transforma na riqueza da manifestação do Senhor e na força do Todo-Poderoso.

A decisão é a terceira passagem que caracteriza cada vocação cristã, e é explicitada pela resposta de Maria ao Anjo: «Faça-se em mim segundo a tua palavra!» (v. 38). O seu “sim” ao projeto de salvação de Deus, atuado por meio da Encarnação, é a entrega de toda a própria vida a Ele. É o “sim” da confiança plena e da disponibilidade total à vontade de Deus. Maria é o modelo de todas as vocações e a inspiradora de qualquer pastoral vocacional: os jovens, que estão em busca ou que se interrogam sobre o seu futuro, podem encontrar, em Maria, Aquela que os ajuda a discernir o desígnio de Deus para eles, e a força para lhe aderir.”

Seminário Diocesano e Casas Religiosas na Diocese de Caratinga

Em nossa Diocese de Caratinga, temos muitas opções vocacionais. Vejamos:

O Seminário Diocesano Nossa Senhora do Rosário (com 32 seminaristas, sendo 7 da Diocese de Araçuaí (teologia) e 25 da nossa Diocese: 16 no curso de teologia e 9 no de filosofia); e o Seminário Propedêutico São José, em Ubaporanga (com 9 seminaristas, todos da nossa Diocese). O próximo Encontro Vocacional, no Seminário Diocesano, será de 28 a 30 de junho. Contatos com o seminarista Evandro, coordenador do SAV (Serviço de Animação Vocacional da Diocese de Caratinga): Av. Pres. Tancredo Neves, 3460. Bairro Zacarias, CEP 35300-576. Tel. (33) 3321-2824. E-mail: <sav@seminariocaratinga.com.br>. A Ordem dos Carmelitas Descalços (OCD). Freis Carmelitas Descalços. Paróquia Nª Sª do Carmo: Aspirantado (8 aspirantes), Praça Frei Arcanjo Ruzzi, 01 – Caixa Postal 01 – CEP 35300-321 Caratinga – MG. Telefone: (33)3321-2766; Noviciado (4 noviços), BR 474, Km 6 – Sítio Monte Carmelo – CEP 35325-000 Piedade de Caratinga – MG. Telefone (33) 3323-8047. Os Missionários Sacramentinos de Nossa Senhora (SDN). Padres Missionários. Contatos com o Diácono Frater Rafael Henrique, Praça Bom Jesus, 38 – Caixa Postal 41 – 36970-000 Manhumirim – MG. – Telefone: (33) 3341-1900. Os Sacerdotes do Santíssimo Sacramento (SSS). Paróquia do Coração Eucarístico de Jesus, Santuário da Adoração: Praça do Santuário, s/n, Caixa Postal 217. CEP 35300-267 Caratinga – MG. Tel. (33) 3321-2359. 5. As Missionárias de Nossa Senhora das Graças (Gracianas). Casa de Formação: Rua Vereador Lindolfo Soares Carvalho, 267 – Santo Antônio. CEP 35300-140 CARATINGA – MG. Tel. (33) 3321-2158. Promotoras Vocacionais: Irmã Lourdinha e Irmã Vânia. Têm 2 candidatas (Ipaba) e 2 postulantes (São Francisco do Glória). As Sacramentinas de Nossa Senhora. Colégio Santa Teresinha: Rua Madre Beatriz 135. CEP 36970-000 Manhumirim, MG. Tel. (33) 3341-1244. As Missionárias de Nossa Senhora de Fátima. Casa das Meninas de Caratinga, Rua Nª Sª de Fátima 220, Santo Antônio. CEP 35300-154 Caratinga, MG. Tel. (33) 3321-1905. As Servas de Maria do Brasil. Escola Regina Pacis: Rua Olímpio Teixeira 243, Santa Emília. CEP 36800-000 Carangola, MG. Tel. (32) 3741-1203. As Filhas do Divino Zêlo. Comunidade Pastoral Nª Sª de Fátima. Rua Nestor Vieira Gouveia 109. CEP 36980-000 Lajinha, MG. Tel. (33) 3344-1579. As Monjas Concepcionistas Franciscanas: de vida contemplativa. Mosteiro Nª Sª do Rosário e São José. Rua Santa Beatriz, 333. Bairro das Graças. CEP 35305-003 Caratinga, MG. – Telefone: (33) 3321-9741; WhatsAPP Oi (33) 98850-2771. E-mail: <mosteirorosario2018@gmail.com>. – Próximo Encontro Vocacional Concepcionista, dias 17 e 18 de agosto (sábado e domingo).

Olhando com fé para Maria Santíssima, nós lhe pedimos sua poderosa intercessão junto ao seu Divino Filho Jesus, para que envie para a sua Igreja muitas e santas vocações à vida sacerdotal e religiosa. Rezemos sempre: “Enviai, Senhor, operários para a vossa messe. Pois a messe é grande e poucos os operários” (Cf. Mt 9, 37-38).