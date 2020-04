A solidariedade está nas entrelinhas

Em meio a tanta tristeza e preocupações, quando quase não se vê notícia boa, e os noticiários mais parecem propagadores de terror, tem havido raios de solidariedade que aquecem o coração e animam nossa fé. A solidariedade é um dos mais nobres sentimentos no convívio cotidiano. Seja em pequenos gestos, seja em grandiosos eventos. Ela é feita de caridade, fé, altruísmo. Ela é a rima perfeita para o amor.

O Frei Hans – sacerdote alemão – é fundador da Fazenda da Esperança – instituição que ampara drogados e alcoólatras, dando-lhes todo suporte para a efetiva cura. Funcionando em várias cidades, tem sua sede em Guaratinguetá, e já ganhou um prêmio internacional por ser uma obra modelo. Diante da crise terrível pela qual o mundo passa, o Frei Hans, apiedado dos moradores de rua que não têm como atender o ‘Ficar em Casa’, colocou 50 moradores de rua na Fazenda da Esperança, dando-lhes abrigo, comida, atividades e todos os cuidados contra o corona vírus.

Um sacerdote na Itália, acometido da doença, cedeu o seu respirador para um doente mais jovem. O padre morreu, mas salvou a vida do outro.

Muitos restaurantes à beira das estradas, inclusive na BR 40, estão oferecendo gratuitamente refeição e álcool gel aos caminhoneiros, trabalhadores que não podem parar.

Muitas entidades e igrejas estão confeccionando máscaras para distribuir à população carente. Padarias, em Belo Horizonte, estão deixando na porta do estabelecimento cestas de pão para quem necessitar nesses dias de crise.

Os padres não têm medido esforços para celebrar as missas sem o público, mas passadas na internet para todos. Em Caratinga, o pároco da igreja do Senhor Bom Jesus, na rua Santa Cruz, celebrou missa na torre da igreja para que um maior número de fiéis pudessem participar. Também, percorre as ruas de sua paróquia levando o Santíssimo abençoando a todos. O padre Marcondes tem dado apoio à comunidade desde quando as enchentes assolaram a região. Seu jeito amoroso e solidário tem encantado os paroquianos.

Cada um de nós pode oferecer gestos de solidariedade. E um jeito mais simples e ao alcance de todos é fazer o distanciamento social, lavar as mãos sempre, usar máscaras ao sair por necessidade e evitar aglomerações. Estaremos solidários com todos, já que o contato social pode aumentar o contágio. Caratinga não registrou nenhum caso do COVID 19, mas isso não é razão para deixar de lado os cuidados. E temos visto muitas pessoas nas ruas e em filas nas calçadas sem obedecer o distanciamento. É bom manter os cuidados. Quando a pandemia passar, poderemos nos reunir novamente e ver que não falta ninguém.

Espero que minha gente pense bem e exercite a solidariedade obedecendo as leis propostas pelos profissionais da Saúde do mundo inteiro. Ficar em casa é o único remédio.

Marilene Godinho