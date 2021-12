A QUESTÃO NÃO ESTÁ EM PAUTA

Margareth Maciel de Almeida Santos

Doutora em Sociologia Política

Membro do Instituto Nacional dos Advogados do Brasil/ RJ (IAB).

Desde 2020, vivemos tempos esquisitos, pode-se dizer que está sendo uma loucura conviver com o medo desse vírus devastador, o coronavírus, que tem a capacidade de se transformar para causar danos irreparáveis. Vimos milhares de indústrias que paralisaram suas produções, efeitos negativos em escolas, faculdades, cidades que tanto no Brasil quanto no exterior respeitaram a quarentena e hoje estão ainda evitando a aglomeração. Os amontoados de barracas, pessoas morando nas ruas, conforme já citei em artigos anteriores, configura a falta de assistencialismo durante essa loucura. É impressionante que o presidente Jair Bolsonaro, avaliou o vírus, como “superdimensionado”, conforme falou em 9 de março de 2020, para uma plateia de apoiadores da comunidade brasileira em Miami.(bbc.com/portuguese/brasil-51810489).

E em falar em Bolsonaro, pode-se dizer que a corrida presidencial para 2022 tende a gerar grande polarização. Jair Bolsonaro (PL) disputa a reeleição, com a convicção de que em 2018 deveria ter sido eleito no primeiro turno. Eu penso que Bolsonaro tem muitos apoiadores, mas não sei dizer se realmente teria sido eleito em primeiro turno, já que não posso colocar em risco a lisura das urnas. No entanto, a indicação e posteriormente a aprovação de André Mendonça para o Supremo Tribunal Federal irá ser um grande aliado para a disputa de Bolsonaro, com a tendência de haver uma aproximação do público religioso, tanto evangélico quanto católicos.

Para a disputa à presidência de 2022, Bolsonaro ainda está com a chapa indefinida. O vice de sua candidatura, ainda não foi apresentado e conforme as mídias, podemos pensar que o nome de Hamilton Mourão está descartado.

Agora mais do que esquisito, ou tanto quanto o tempo que estamos vivendo é a aliança do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) tentando retornar à Presidência da República para um terceiro mandato com o vice-presidente o ex-governador de São Paulo, ex-tucano, Geraldo Alckmin. Mas Lula quer “construir uma chapa para ganhar as eleições”, segundo politica.estadao.com.br/noticias/geral,eleições.

Eu também penso que se Alckmin aceitou, é porque como o Lula, está arranjando uma forma de ganhar as eleições. Será que não existe nesse casamento uma muralha entre Lula e Alckmin? Eu me lembro que tanto Lula quanto Alckmin falaram horrores um do outro, mas parece que fizeram as pazes. E onde estava Dilma enquanto acontecia o “Jantar da Democracia”. Será que não foi convidada e Lula quer esquecer que Dilma foi sua aliada por muitos anos? Lula parece elaborar suas próprias leis para permitir sua continuidade como quer, e para ser reeleito novamente para Presidente do Brasil e ignorar as roupas sujas que não foram lavadas. Esquece até de quem lhe deu a mão.

Realmente a disputa está acirrada, Sérgio Moro que se filou ao Podemos, e que comentou no Twitter, dia 20, sobre o “Jantar da Democracia” comemorativo de Lula e Alckmin: “é impressão minha ou ontem assistimos a um jantar comemorativo da impunidade da grande corrupção”?

O juiz Sérgio Moro foi quem condenou Lula por apartamentos tríplex, sítios e as decisões do referido juiz vem sendo revogadas desde que o Supremo Tribunal Federal considerou a décima terceira Vara Criminal de Curitiba incompetente e apontou a parcialidade do ex-ministro para julgar os casos do ex-presidente Lula.(otempo.com.br).

Não se pode deixar de registrar o anúncio de Simone Tebet (MDB-MS), lançando sua candidatura à Presidência da República nas eleições de 2022. Tebet é senadora e tem um histórico que mostra que junto a outras senadoras lutaram por uma cadeira na “CPI da Pandemia”. Sua candidatura reafirma a implementação de políticas públicas para inserir as mulheres no espaço de poder e de tomada de decisões. As mulheres enfrentam as desigualdades principalmente na esfera política por serem considerados campos masculinizados. O mundo apresenta protestos e reivindicações, levantando pautas como igualdade de direitos para a participação das mulheres principalmente na política.

E ainda tem Ciro Gomes (PDT), João Dória (PSDB), Rodrigo Pacheco (PSD), Alessandro Vieira (CIDADANIA), Luís Felipe D’Ávila (NOVO) segundo oguiadaweb.com/candidatos-a-presidente-2022.

Quando escrevo um artigo para o Diário, é tão significativo para mim, que me vem em mente muitas ideias simultaneamente. E assim falo de política, de fome, de corrupção, de dignidade, costumo amarrar todos os assuntos para poder concluir. Como não estou escrevendo uma tese ou dissertação não esgoto um assunto só, como acontece em um curso por exemplo de mestrado ou doutorado.

No ano que irá se iniciar estou aberta para ouvir opiniões sobre o que escrever, podem enviar sugestões para email:margarethmaciel7@gmail.com.

Então, já é NATAL!

Após a anunciação em que deu o seu SIM a Deus, MARIA vai à casa de sua prima Isabel, e lhe disse: “ Bendita és tu entre as mulheres” e ainda: “ Donde me vem a honra de que a mãe do meu Senhor me visite?”

E assim MARIA respondeu: “A minha alma enaltece o Senhor.”

Que nosso Natal seja iluminado pela presença de Jesus e aconteça verdadeiramente em nossa mente, em nosso coração e em nossa alma.

Obrigada MARIA por dizer SIM a Deus e nos trazer Jesus em seu ventre.

Se onde Jesus pisou, é chamado de “Terra Santa”, o ventre de MARIA é mais santo do que a Terra Santa.

“E com MARIA chegaremos a Belém.”

PAZ E BEM!