Edra participa da 1ª Bienal do Livro de Sete Lagoas

Durante o evento, o cartunista apresentou o livro feito em homenagem a Ziraldo

DA REDAÇÃO – A Praça Tiradentes e o Centro Cultural Nhô Quim Drummond abrigaram de terça-feira (25) até o dia de ontem, a 1º Bienal do Livro de Sete Lagoas. O evento contou com palestras, debates, apresentações e ainda estandes de diversas livrarias fizeram parte do complexo. Fabrício Carpinejar, Cris Guerra, Evandro Affonso Ferreira e Zeca Camargo foram alguns dos convidados. O cartunista Edra participou da Bienal, onde apresentou o livro “Ao Mestre com Carinho – Ziraldo 85 no Traço de 85 Talentosos Cartunistas”.

Edra classificou sua participação na Bienal como um ‘momento histórico’. “Uma cidade do porte de Sete Lagoas sediar a sua primeira Bienal. Ótima estrutura. Presença de importantes nomes. Emocionante a mobilização das escolas e faculdades e da comunidade. Muito feliz com a receptividade dos meus livros e pela forma diferenciada que foi montada a mostra, de acordo com o espaço”.

Outro ponto, segundo o Edra, foi o do reconhecimento. “Ser reconhecido e receber o carinho dos leitores e visitantes. Também pela oportunidade de, mais uma vez, prestar uma homenagem a Ziraldo e levar o nome e a expressão cultural de Caratinga”, finalizou o cartunista.

Paralelamente a Bienal, Edra também participou da Mostra Internacional Festival Veredas de Humor, que teve a água como tema. A mostra aconteceu na Casa de Cultura de Sete Lagoas.