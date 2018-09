Govenador visita clubes da cidade

CARATINGA – Empossado em julho no comando do Distrito 4520 de Rotary Internacional, o engenheiro aposentado e empresário Adelmo Ferreira Amantes esteve em Caratinga na quarta-feira, 19, para cumprir o calendário protocolar de visitas a clubes rotários de sua jurisdição. Adelmo e sua esposa, Erley Franca Amantes foram recebidos pelos presidentes das duas unidades locais da instituição rotária, Afrânio Coimbra, do RC Caratinga e Maurício Gonçalves, do RC Caratinga Leste, em festiva organizada pela Casa da Amizade, presidida pela senhora Andréia Marques.

Na parte da manhã, o governador foi recebido por um grupo de rotarianos no marco rotário, na avenida Catarina Cimini – restaurado pela atual diretoria do RC Caratinga – e participou do plantio de uma muda de ipê branco no canteiro central da avenida Dário Grossi.

À tarde, houve reunião de trabalho entre o governador e diretores dos dois clubes; ambos os eventos foram na sede do RC Caratinga, que funciona na Casa da Amizade, na rua Princesa Isabel.

Entre as propostas que vem trazendo a clubes do interior, Adelmo apresentou a ideia de fortalecimento das unidades interioranas, quanto à apresentação de projetos encaminhados à Fundação Rotária, o braço financeiro de Rotary Internacional. “Há muitos bons projetos que vêm se desenvolvendo em todos os lugares, porém, são poucos os que conseguem algum recurso”, constata o governador. Ele indicou aos dirigentes rotários, a melhor forma de elaboração dos projetos, garantindo que os que forem viáveis e voltados para a comunidade “terão o melhor tratamento” da Fundação, via governadoria do distrito.

Na festiva, o governador foi saudado pelo rotariano Valter Oliveira, que falou em nome dos dois clubes e da Casa da Amizade. Afrânio Coimbra presidiu a reunião, trabalhando no protocolo, como mestre de cerimônias, o também rotariano Carlos Alberto Fontainha. O fotógrafo Wilson Martins, rotariano, cobriu o evento.

Como ocorre, com frequência em ocasiões festivas, O Rotary Club Caratinga deu posse a um novo membro associado. O bancário João Paulo Leandro Pereira assumiu seu compromisso rotário, com a Prova Quádrupla e recebeu seu distintivo, entregue por seu “padrinho”, o ex-presidente Sérgio Gomes Rosa.