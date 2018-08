PAINEL 26-08-2018

Café

O mercado de café no mês de agosto em nada agradou o cafeicultor da santa terrinha do São João de Caratinga. Os preços caindo, chuvas intermitentes “riando a cafezada”, atraso de colheitas, filas nas entregas em armazéns gerais e muito roubo de café na área rural. Pelo visto se a moda pega, não vai compensar produzir para malandro levar.

Café II

Este final de semana aconteceu a Fenasc (Feira de Negócios Agropecuários em Caratinga) organizada pela Credcooper. Mais de 100 expositores e valores que aproximam de 60 milhões de financiamento, um recorde para o agronegócio regional. Para o homem do campo, além das preocupações da colheita já começam outras com o pós-colheita. Adubo de mais de 80 reais pode?

Café III

Sexta-feira (24), a bolsa de Nova Iorque deu uma puxada nas cotações. Os comentários de analistas são que o produtor está mais resistente em fechar negócios de café ao patamar dos preços praticados. Alguns com colheitas finalizadas, sem demanda de dinheiro para pagar despesas, já estão sentando nas pilhas de café e exigindo melhor preço na saca. Na disputa do exportador com produtor vamos ver como será essa briga de braço.

Café IV

A turma do moca terá agora em setembro próximo as entregas de café para o mercado futuro. Os comentários são de que as filas aumentarão e muito neste mês já que as travas são realizadas em sua grande maioria para setembro. O que se vê é que a logística para entrega de café tem aumentado e bem, mas longe de atender as necessidades do setor cafeeiro. O fato de caminhões esperarem dias para entrega do café é a demonstração que o modelo atual é arcaico, longe das tecnologias usadas nos tempos de hoje.

Política

O prefeito Dr. Welington vem articulando seu apoio ainda com certa discrição aos seus deputados, já que foi atendido em seu governo de forma fragmentada, tanto em nível federal como estadual. Nos bastidores os comentários são que o deputado Mauro Lopes, que tem várias lideranças comuns com Dr. Welington, poderá receber apoio, porém discreto.

Hospital

Renato da Casa do Ciclista não ficou na gestão do Hospital Nossa Senhora Auxiliadora. Como gestor eficiente, enxugou o quanto pôde para colocar o hospital em situação positiva e eficiente. Renato não quis dizer o motivo de sua saída.

Hospital II

Que a saúde em Caratinga é uma baita força política, todos sabemos! E que os interesses políticos e preocupações pelo poder não deixam as coisas avançarem, estamos sabendo a cada capítulo da história negativa do hospital. Se é por dinheiro, se é pelo poder, e se é por servir, o importante que anos após anos não conseguimos vencer está luta da saúde pública. Em outras cidades conseguiram!

Vitórias

Outras vitórias que teremos que buscar na região é quanto à segurança pública. Em nível nacional já degringolou! Mas tem cidades que mobilizaram e os índices caíram substancialmente. Deixar a polícia sozinha nesta briga, vamos perder porque em outras regiões, sozinha ela perdeu para o crime organizado. Caratinga tem que rapidamente discutir sobre modelos participativos de segurança pública e implantá-los rapidamente! Do contrário veremos cada vez mais empresários serem executados e produtores rurais sendo amordaçados. Quem avisa amigo é!!!

Índices

Quantos detentos estão no presídio? Quanto esse índice aumentou? Quantos policiais vieram para a região nos últimos anos? Veremos que a conta é inversa. Aumenta o crime e diminuem os policiais à disposição. Menos investigações, menos apurações. Sem modelos participativos as coisas só pioram!

Política nacional

Qual motivo de nos debates nacionais a segurança pública ser maior? Maior que emprego e renda? Maior que educação? Maior que saúde? O povo está com medo há muito tempo. Se paga caro pelo sistema de saúde, paga-se caro pela segurança pública! E o que se vê é ineficiência por todos os lados da federação, mas tem exceções, poucas, mas tem.

Bolsonaro!!!

O fato do nome do deputado Jair Bolsonaro estar em evidência nas pesquisas, e com boas chances de vencer as eleições, é que a base do seu discurso é a segurança da vida e do patrimônio. O país inteiro virou sinônimo de ladrão. O que era exceção está virando profissão. O lengalenga dos políticos com o tal do social cansou a população brasileira e o que se viu é aumentar a criminalidade no país e a desordem.

Dilma Rousseff

Pelo visto depois de tanta trapalhada política, Minas Gerais vai ressuscitar a ex-presidente Dilma Rousseff. Representar o povo mineiro em Brasília. Pode? Terra de Tiradentes, de Juscelino Kubitschek e agora voltamos com Dilma após décadas vivendo no Rio Grande do Sul? “Oh Minas Gerais, quem te conhece não esquece jamais, oh Minas Gerais”. Dilma é candidata à senadora em Minas pelo PT.

Adalclever

Agora é firme! O deputado estadual Adalclever Lopes é candidato ao governo de Minas pelo MDB. Sua vice vem do Partido Verde, Adriana Buzelin, que é cadeirante com vasto conhecimento na cultura mineira criadora e editora da revista digital Tendência Inclusiva.

Rosângela Reis

A deputada Rosangela Reis teve encontro ontem com lideranças de Caratinga no restaurante “Água na Boca” na galeria do edifício Maria Lina. Dezenas de lideranças ligadas ao governo municipal estiveram presentes percebendo que Rosângela terá apoio do palácio municipal.

Sebastião Quintão

Quem poderia fazer dobradinha com Mauro Lopes em Caratinga, substituindo Adalclever Lopes, seria o ex-prefeito de Ipatinga Sebastião Quintão, mas ele renunciou e avisou sua decisão no instagram na noite de sexta-feira (24). Em nota, Quintão disse ter sido por razões pessoais a decisão de não participar do pleito. “A composição política definiu por apenas um candidato ao Senado e, por questões pessoais, decidi hoje não ser mais candidato a deputado estadual. Agradeço a todos que me apoiaram e me incentivaram”, finalizou.