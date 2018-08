Área utilizada para lavouras permanentes cai mais que a metade em Bom Jesus do Galho

Período considerado é o de 11 anos. Censo Agro ainda revela que a maior produção agrícola do município por tonelada é a cana de açúcar; maior rebanho é de galináceos

BOM JESUS DO GALHO- Com a população estimada em 2017 de 15.459 pessoas, Bom Jesus do Galho é o município que o DIÁRIO aborda nesta edição, a partir dos resultados preliminares do Censo Agro 2017.

A pesquisa identificou, até o momento, 1.138 estabelecimentos agropecuários em Bom Jesus do Galho, em uma área total de 43.239,212 hectares. Em relação ao Censo Agro 2006, essa área cresceu quase 10,7% (4.183,212 hectares), com aumento de 9,4% (98 unidades) no número de estabelecimentos.

Em relação ao uso da terra nos estabelecimentos agropecuários, entre 2006 e 2017, observou-se a redução de 51,2% na área utilizada para lavouras permanentes, como frutas e café, por exemplo. Já a área destinada a lavouras temporárias, como grãos e cana de açúcar cresceu 24,5% desde 2006.

Quanto à condição legal do produtor, foram contabilizados 1.081 estabelecimentos com produtor individual, 55 estabelecimentos por meio de condomínio, consórcio ou união de pessoas (inclusive casal, quando os dois forem responsáveis pela direção); um por sociedade anônima ou por cotas de responsabilidade limitada; e mais um por outra condição.

OCUPAÇÃO E EQUIPAMENTOS

Em 2017, havia 2.652 pessoas ocupadas nos estabelecimentos agropecuários de Bom Jesus do Galho, com a data de referência 30 de setembro daquele ano, incluindo produtores, seus parentes, trabalhadores temporários e permanentes.

Do pessoal ocupado, 2.219 possuíam laço de parentesco com o produtor, sendo 1.675 homens de 14 anos ou mais, 534 mulheres de 14 anos ou mais, nove mulheres de menos de 14 anos e um homem de menos de 14 anos. Já as 433 pessoas que não possuem laço de parentesco com o produtor, são 169 trabalhadores permanentes, 184 temporários e 80 parceiros.

O número de tratores cresceu 102,6% de 2006 a 2017 e chegou a 79 unidades. Em 2017, cerca de 32 estabelecimentos utilizavam tratores. Ainda foram contabilizados 11 semeadeiras/plantadeiras, 13 colheitadeiras e nove adubadeiras e/ou distribuidoras de calcário.

OS ESTABELECIMENTOS

Destaca-se, ainda, que foi declarado o uso de agrotóxicos em 296 estabelecimentos, mas 10 afirmaram que não precisaram utilizar no período. 831 estabelecimentos declararam não utilizar agrotóxicos. Em relação a adubação, foram apresentados os seguintes números de estabelecimentos: 481 com adubação química, 189 com adubação orgânica e 137 com uso de adubação química e orgânica. Já 330 estabelecimentos não utilizam adubação.

A minoria dos estabelecimentos declarou receber assistência técnica: 70. 1.068 estabelecimentos declararam não receber assistência técnica. No item Financiamentos/Empréstimos, 999 declararam que não obtiveram estes serviços. Dos 139 que receberam, 90 declararam que utilizaram para investimento, 67 para custeio, um para comercialização e um para manutenção.

No tópico escolaridade, em 104 estabelecimentos produtores disseram nunca ter frequentado a escola. A maioria fez somente o antigo primário (elementar). Em 59 estabelecimentos produtores declararam ter Ensino Superior (graduação). Na classe de idade, na maioria dos estabelecimentos (662) os produtores declararam ter entre 30 a menos de 60 anos. Além disso, em 1.285 estabelecimentos os produtores se declararam brancos, 350 pardos, 101 pretos e 10 amarelos.

LAVOURAS E REBANHO

A maior produção agrícola em Bom Jesus do Galho, por tonelada é a cana de açúcar. São 242 estabelecimentos, com a quantidade produzida de 8.216,900 hectares e área colhida de 388,483 hectares. O maior rebanho é o de galináceos (galinhas, galos, frangas, frangos e pintos), com efetivo de 26.949 (x 1000) cabeças em 680 estabelecimentos. Para os bovinos, são 23.562 cabeças, distribuídos em 770 estabelecimentos agropecuários.

LAVOURA PERMANENTE*

Produto Número de estabelecimentos Banana 19 Café Arábica 560 Café Conilon 2 Coco da Baía 1 Laranja 3 Limão 1 Mamão 1 Maracujá 4 Palmito 1 Tangerina, bergamota, mexerica 2

* Número de estabelecimentos agropecuários com 50 pés e mais existentes

LAVOURA TEMPORÁRIA

Produto Número de estabelecimentos Abóbora, moranga, jerimum 1 Amendoim com casca 20 Arroz com casca 6 Cana de açúcar 242 Cana de açúcar forrageira 75 Feijão cor 363 Feijão Fradinho 18 Feijão Preto 15 Mandioca (aipim, macaxeira) 101 Milho-grão 533 Milho forrageiro 12 Sorgo forrageiro 1