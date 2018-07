PROS lança pré-candidatura de Dayvid da Academia a deputado estadual

Evento contou com a presença do vice-presidente nacional do partido, Gustavo Pires, que declarou acreditar no potencial de Dayvid como representante do esporte no estado

CARATINGA- O Partido Republicano da Ordem Social (PROS), lançou na noite da última terça-feira (17), a pré-candidatura do nutricionista Dayvid Tionas, o ‘Dayvid da Academia’, 37 anos, a deputado estadual. O evento, prestigiado por muitos atletas e pessoas ligadas ao esporte, aconteceu no plenário da Câmara Municipal.

Participaram do lançamento oficial, o vice-presidente nacional do partido e pré-candidato a deputado federal, Gustavo Pires; o presidente do PROS Caratinga, Geraldo Assis; o presidente do PROS Santa Bárbara do Leste, Toninho Alves; Márcio Alexandre do Carmo, o Márcio Didi; e os vereadores Ronaldo da Milla (PSB) e Dete (PPS).

Durante a cerimônia, o público pôde conhecer a história de Dayvid da Academia e se emocionou com um vídeo trazendo o relato da mãe do pré-candidato, Imaculada Conceição da Silva. A esposa de Dayvid, Ana Paula, também participou do momento, que ele considerou como uma das etapas para a realização de um sonho. Também aconteceu um momento de oração, com o pastor Heleno Max.

O DAYVID DA ACADEMIA

Em sua fala, inicialmente Dayvid propôs que a mesa se levantasse e aplaudisse ao público. Ele ressaltou que sua vida é feita de sonhos e destacou que Márcio Didi foi fundamental neste novo sonho, que é a política. “Esse sonho começou através de uma pessoa que fez muito por mim sem eu saber que estava fazendo, que foi o Márcio Didi. Ele que foi o idealizador do PROS em Caratinga. Estávamos do outro lado e agora estamos juntos porque a gente realmente acredita numa mudança. Tenho o conhecido cada dia mais e compartilhado das minhas coisas com ele, ele comigo, sou muito grato a ele por ter feito esse trabalho magnífico, com pouco recurso”.

Dayvid relembrou que sua chegada a Caratinga foi de uma forma trágica. O menino, natural de São Gonçalo/Rio de Janeiro, partiu com a mãe para Minas Gerais, levando consigo os sonhos e o desejo de escrever uma nova história. “O falecimento do meu pai me trouxe até aqui. Viemos apenas eu e minha mãe, por isso sou muito grato a todos os presentes, sempre falo que a minha família são meus amigos, pois a minha família de sangue mora no Rio de Janeiro, que é distante. Mas, meus amigos de todos os dias estão aqui em Caratinga. Quando minha mãe veio para cá foi com uma condição financeira boa, mas, depois quebrou. Foi por isso que o Dayvid, que não era Dayvid da Academia, iniciou a faculdade dele com 23 anos, pois não tinha condições financeiras de pagar a faculdade. Mas, consegui, com muita luta, trabalhando de segurança, instrutor de academia”.

Com a garra e muita vontade de vencer, um dos primeiros sonhos estava prestes a ser conquistado: nascia o ‘Dayvid da Academia’, nutricionista, profissional de Educação Física e especializado em Nutrição Esportiva. “Quando tive meu primeiro emprego pensei: ‘Poxa, será que algum dia vou ter minha academia?’. Graças a Deus já tive quatro, mas, nunca na minha vida quis ser visto como empresário, porque vim do povo, quero estar no meio do povo e falar para os funcionários dos empresários. Porque eu sou a renovação, o Didi começou essa história belíssima e não quero terminar, porque tem várias pessoas que são líderes”.

Ele afirmou que a vontade de ver os sonhos de outras pessoas se realizarem foi o grande incentivo para que ele decidisse entrar na política. “Quando resolvi vir como pré-candidato a deputado estadual, pensei que se tinha uma proposta de renovação, tinha que procurar quem era de perto da região. Consegui uma reunião com o Gustavo Pires e identificamos muito bem na conversa. Ele é de Santa Bárbara, era incabível pra mim procurar alguém que não fosse da região, como ia pregar uma renovação, procurando alguém que fosse de fora? Tenho escutado muito que Caratinga não tem potencial de fazer deputados daqui da cidade. Como assim? Temos hoje 60 mil pessoas que votam, 50 mil vão às urnas, como não conseguimos fazer deputado daqui? A gente faz, basta acontecer uma união entre os vereadores daqui apoiarem quem é daqui. A imprensa daqui apoiar quem é daqui. Eu acredito fielmente que nós de Caratinga e região fazemos deputados daqui. Se Manhuaçu é mais desenvolvido que Caratinga é porque lá tem deputado, se Muriaé é tão desenvolvido é porque lá tem deputado, o que precisamos em Caratinga é parar de viver de migalhas. Se tivermos um deputado daqui, as verbas vão ficar aqui e os investimentos também”.

Uma das bandeiras que o pré-candidato traz é o esporte. Ele fez questão de levar essa mensagem. “Pratiquei futsal, capoeira, jiu-jitsu, fisiculturismo, luta de braço, handebol e por aí vai. Por isso carrego a bandeira do esporte. Eu não só acredito como tenho certeza que o esporte é uma ferramenta de transformação na vida de cada pessoa. Hoje, se sou o que sou, na verdade não acho que sou nada, sou apenas mais um querendo continuar sonhando, é por causa do esporte”.

OS PLANOS DO PARTIDO

O vice-presidente nacional do PROS, Gustavo Pires, maior liderança do partido em Minas Gerais, Gustavo Pires enfatizou como o partido está trabalhando visando o pleito de 2018. “Estamos dobrando com prefeitos de várias metrópoles, como Contagem, Ribeirão das Neves, Uberaba e ainda temos lideranças políticas em quase 300 cidades de Minas. Até o momento, estamos dobrando com cerca de 40 pré-candidatos a deputado estadual, inclusive de outros partidos”.

Ele ainda declarou que acredita no potencial do nutricionista. “Cada um de nós tem um sonho. Chamei para fazermos uma dobradinha e que pelo menos em umas 50 cidades da região vamos trabalhar juntos. Isso se deu por que em levantamento realizado pelo partido, Dayvid se sobressaiu muito, em muito pouco tempo e o partido tem que aproveitar o máximo do potencial de candidatos como ele. É um jovem lutador, com sonhos, ligado à educação, principalmente ao esporte, que com certeza é uma transformação na vida de cada um, principalmente o jovem e o adolescente. Precisamos de pessoas assim, com coragem para entrar na política, essa renovação”.

Na avaliação de Gustavo, o PROS tem a possibilidade real de fazer quatro ou cinco candidatos eleitos para deputado estadual em Minas Gerais e o partido quer Dayvid como o representante do esporte no estado. “Dayvid hoje concorre a terceira ou quarta vaga. Para ser eleito ele precisa de pelo menos 30.000 votos em todo o estado. Só em Caratinga ele tem a possibilidade de fazer a metade desses votos, o restante é bem possível pelo apoio que ele está tendo lá fora. Mas não existe vitória sem trabalho. Vamos trabalhar muito”.

IMPRESSÕES

Geraldo Assis, que já foi chefe de gabinete do governo José de Assis e esteve afastado da política por 20 anos, retornando no comando do PROS em Caratinga em meados de 2016, fez questão de enaltecer a escolha do nome de Dayvid como pré-candidato pelo partido. “O PROS está forte, graças ao trabalho do nosso amigo e companheiro Gustavo Pires, juntamente com companheiros de Brasília, Caratinga, Brasil todo. É um partido que temos que ficar mesmo do lado porque tem planos de ação governamental, partidário. Estamos aqui hoje fazendo uma reunião de pré-candidatura do Dayvid, que entende da política, gosta da terra e estamos precisando eleger pessoas que gostam daqui. Ele vai apresentar o projeto da pré-candidatura dele, gostaria que as pessoas analisassem e dentro da legalidade aguardasse o lançamento oficial da candidatura, que será a partir de agosto. Estamos de braços abertos para lutar por uma Caratinga melhor”.

Toninho Alves ressalta que o pré-candidato vem de encontro aos ideais do PROS, de mudar a forma como a política hoje é desenvolvida no Brasil. “Vim a conhecer o Dayvid agora, mas o que me fez estar com ele é uma pré-campanha de inovação. Não temos de pegar quem já está na política, estamos precisando de inovar esse País. E como ele tem uma proposta de trabalho que me convém e acho que convém a todos, deixo o meu apoio, minhas considerações e vamos erguer essa bandeira”.

Márcio Didi, que foi candidato a prefeito de Caratinga em 2016, também fez questão de citar sua admiração pelo pré-candidato. “Como militante do PROS, dessa sigla que tenho tanto a agradecer e elevar o nome, que já mais faltou com compromisso que fizeram conosco, eu já mais poderia desprestigiar esse evento tão maravilhoso e importante. Quero agradecer ao Dayvid por ter essa coragem, capacidade de lançar o seu nome, de colocar à disposição e nos representar”.